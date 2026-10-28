HHS у США тимчасово не вживатиме заходів щодо виготовлення шести пептидів — STAT News

У США Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб (HHS) оприлюднило політику, яка тимчасово дозволить аптекам виготовляти окремі пептидні продукти. Як повідомляє STAT News, це рішення має розширити доступ до експериментальних оздоровчих засобів, популярних серед частини прихильників руху MAHA.

Шість пептидів у політиці HHS

HHS застосує принцип «дискреції у правозастосуванні» та не вживатиме примусових заходів щодо ліцензованих штатами аптек, федеральних установ або ліцензованих лікарів, які виготовляють шість пептидів. Йдеться про речовини, які раніше підтримав консультативний комітет Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

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FDA ще розглядає питання

Політику оприлюднили, поки FDA продовжує розглядати, чи дозволяти аптекам виготовляти пептиди. У липні дорадча група FDA проголосувала за рекомендацію дозволити аптекам виготовляти шість таких речовин.

Роберт Кеннеді-молодший і рух MAHA підтримують використання пептидів. Водночас STAT News зазначає, що для багатьох із цих оздоровчих сполук існує мало доказів їхньої безпечності або ефективності.

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