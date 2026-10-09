HIIT зменшив жир і зберіг нежирову масу в літніх людей — ScienceDaily

Австралійські дослідники виявили, що високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) допомогли здоровим літнім людям зменшити жирову масу, водночас не втрачаючи нежирової маси. У дослідженні взяли участь 123 мешканці регіону Великого Брисбена із середнім віком 72 роки. Про результати ScienceDaily повідомило з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Maturitas.

Шість місяців тренувань

Учасники протягом шести місяців тричі на тиждень відвідували 45-хвилинні заняття в спортзалі під наглядом фахівців. Їх розподілили на групи високоінтенсивних інтервальних, помірноінтенсивних і низькоінтенсивних тренувань. Склад тіла оцінювали перед початком програми, через три та шість місяців за допомогою сканування, яке визначає кількість жирової та нежирової тканини.

Високо- і помірноінтенсивні навантаження спричинили помітніше зменшення жирової маси, ніж низькоінтенсивні вправи. Водночас у групі помірної інтенсивності зафіксували невелике зниження нежирової маси, тоді як у групі HIIT такого зниження не спостерігали.

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Зміни в ділянці живота

Обидва інтенсивніші режими також поліпшили показники жирової тканини в ділянці живота. Первинне дослідження виявило зменшення вісцерального жиру в учасників груп високої та помірної інтенсивності. Цей тип жиру накопичується глибоко в черевній порожнині навколо внутрішніх органів і пов'язаний з інсулінорезистентністю, серцево-судинними та іншими метаболічними порушеннями.

Авторка роботи, фізіологиня Грейс Роуз з Університету Саншайн-Кост, зазначила, що всі три рівні інтенсивності дали помірну втрату жиру, але лише HIIT зберіг нежирову масу. Водночас дослідники наголосили: зафіксовані зміни були відносно невеликими, а їхня клінічна значущість порівняно з менш інтенсивними вправами не є однозначною з огляду на похибку вимірювань.

Науковці також застерегли, що сканування визначало нежирову тканину, а не м'язову силу безпосередньо. До нежирової маси входять не лише м'язи, а й інші тканини та вода, тому зміни цього показника не обов'язково означають пропорційні зміни сили.

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