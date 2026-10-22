HSV-1 змінив роботу мікроглії в мозку мишей — ScienceAlert

Інфекція вірусом простого герпесу типу 1 (HSV-1) змінила роботу мікроглії — імунних клітин мозку — у мишей. Як повідомляє ScienceAlert, дослідники зафіксували посилену противірусну реакцію цих клітин одночасно зі зниженням активності генів, пов’язаних із підтриманням нормальної роботи мозку.

Реакція імунних клітин

Мікроглія постійно стежить за станом нервової тканини: виявляє загрози, прибирає мертві клітини й пошкоджені тканини, а також бере участь у формуванні нейронних зв’язків. В експерименті мишей інфікували HSV-1, а через шість днів дослідили їхній мозок за допомогою генетичного аналізу та методів візуалізації.

Вірус виявили не по всьому мозку, а в окремих ділянках стовбура мозку. У цих зонах були вищими й маркери активації мікроглії. Частка клітин, що реагували на інтерферон — сигнальні білки, які попереджають сусідні клітини про інфекцію, — у заражених тварин була більш ніж у 30 разів вищою, ніж у контрольній групі.

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Можливий зв’язок із нейрозапаленням

Водночас у змінених клітинах знизилася експресія генів, пов’язаних із наглядом за станом мозку, його підтриманням і клітинною комунікацією. Автори роботи припускають, що це може погіршувати здатність мікроглії поглинати клітинні рештки, виводити нейротоксичні чинники та стримувати накопичення білків.

Дослідження оприлюднили в журналі PLOS Pathogens. Його результати отримано на невеликій кількості мишей, яких після експерименту умертвили, тому вони не доводять розвиток нейродегенеративних захворювань у тварин або людей. Науковці зазначають, що ще належить з’ясувати, чи зберігаються зміни стану мікроглії після завершення інфекції та чи виникають подібні процеси в людей.

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