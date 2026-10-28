Японія запровадить покарання за репродуктивне редагування геному — News-Medical

Японія ухвалила закон, який забороняє переносити людські ембріони або статеві клітини з відредагованим геномом до репродуктивного тракту людини та передбачає кримінальну відповідальність за порушення. Як повідомляє News-Medical, закон ухвалили 17 липня 2026 року, а заборони та покарання почнуть діяти 24 липня 2027 року.

Заборона спадкового редагування

Документ регулює спадкове редагування геному людини — втручання в ембріони та статеві клітини, зміни в яких можуть передаватися наступним поколінням. Репродуктивне застосування таких технологій у Японії вже було заборонене, однак законодавство не передбачало санкцій за перенесення відредагованих ембріонів або статевих клітин до матки.

Водночас закон не забороняє фундаментальні дослідження спадкового редагування геному. Їх дозволено проводити за юридично обов’язкового міністерського нагляду.

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Соматичні терапії не обмежують

Нові правила не стосуються соматичного редагування геному — терапій, дія яких обмежується організмом пацієнта та не передається його потомкам. У матеріалі зазначається, що методи лікування серпоподібноклітинної анемії та трансфузійно-залежної β-таласемії, засновані на редагуванні геному, вже схвалили для пацієнтів.

Професор Вищої школи гуманітарних і соціальних наук Університету Хіросіми Цутому Саваї назвав закон важливим кроком у врегулюванні цієї сфери. У статті-кореспонденції, опублікованій 8 вересня 2026 року в журналі Nature Medicine, він також наголосив на потребі міжнародної координації, оскільки люди можуть шукати такі процедури в країнах зі слабшими правилами.

Саваї зазначив, що подальший розвиток науки, дані щодо безпеки та зміни етичних підходів можуть стати підставою для перегляду заборони й принципів, на яких вона ґрунтується.

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