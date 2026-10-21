Японське дослідження виявило різний зв’язок морепродуктів зі смертністю — News-Medical

У Японії дослідники проаналізували дані 90 944 дорослих і виявили, що зв’язок між вживанням морепродуктів та довгостроковою смертністю відрізнявся залежно від їхнього виду, способу обробки й статі учасників. Учасників віком від 40 до 69 років у межах Japan Public Health Center-based Prospective Study спостерігали в середньому 20,8 року, повідомляє News-Medical.

Результати для жінок і чоловіків

За час спостереження померли 26 976 учасників. У жінок найнижчу смертність від усіх причин зафіксували у групі з вищим за середній споживанням риби та молюсків — близько 100 грамів на день. Автори наголосили, що цей показник не слід тлумачити як встановлену оптимальну норму.

Вище споживання риби, багатої на омега-3 жирні кислоти, серед жінок пов’язували з нижчою смертністю від усіх причин і цереброваскулярних захворювань. У групі з найвищим рівнем такого споживання показник небезпеки смерті від цереброваскулярних хвороб був приблизно на 19% нижчим, ніж у групі з найнижчим рівнем. До цієї категорії дослідники віднесли, зокрема, лосось, сардини, скумбрію, ставриду та вугра.

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Значення способу обробки

Серед чоловіків загальне споживання морепродуктів не було пов’язане зі смертністю від усіх причин. Водночас у кількох групах, які вживали несолону рибу та молюсків, зафіксували нижчу смертність від цереброваскулярних захворювань порівняно з учасниками з найменшим рівнем такого споживання.

Несолоні морепродукти становили 77,3% загального споживання морепродуктів, а риба з високим вмістом омега-3 — 39,2%. До солоних продуктів відносили солону й сушену рибу, сушені молоді сардини та солону ікру. Дослідники враховували споживання натрію, однак не встановили, чи саме сіль пояснює відмінності у виявлених зв’язках.

Дослідження має спостережний характер, тому не доводить, що зміна раціону здатна запобігти інсульту, серцево-судинним хворобам або смерті. Раціон учасників оцінили лише один раз, а вплив можливих забруднювачів морепродуктів не вимірювали.

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