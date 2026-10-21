Японські медичні асоціації відмовилися від терміна аномальні пологи — The Japan Times

У Японії медичні асоціації вирішили більше не застосовувати термін «аномальні пологи» для опису пологів із медичним втручанням, зокрема кесаревого розтину або вакуум-екстракції. Зміна набула чинності негайно під час пояснення перебігу пологів вагітним та їхнім родинам. Уряд погодився запровадити новий підхід, повідомляє The Japan Times.

Нові формулювання для пацієнтів

Рішення ухвалили Японське товариство акушерства і гінекології та Японська асоціація акушерів і гінекологів. Їхні представники зустрілися з міністром охорони здоров’я Кенічіро Уено, щоб представити зміни.

Раніше пологи з медичним втручанням часто визначали як «аномальні», щоб відрізнити їх від пологів, які не потребують таких процедур. Медики висловлювали занепокоєння, що таке формулювання може створювати у вагітних та їхніх родин враження, ніби досвід пологів є неправильним або гіршим, і спричиняти емоційний дискомфорт. Липневе опитування членів Японського товариства акушерства і гінекології показало широку підтримку відмови від цього вислову.

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Зміни у документах та страхуванні

Медзаклади заохочуватимуть не використовувати у спілкуванні з пацієнтами ані термін «нормальні пологи», ані «аномальні пологи». Натомість вони мають називати конкретну процедуру: вагінальні пологи, пологи з вакуум-екстракцією або екстрений кесарів розтин. Також лікарням рекомендували не вживати вислів «природні пологи» як синонім вагінальних, щоб не створювати враження, що інші способи розродження є неприродними.

Міністерство охорони здоров’я повідомило місцеві органи влади про зміну термінології в адміністративних документах. Спершу переглядатимуть повідомлення щодо одноразової виплати при народженні дитини та допомоги з догляду за дітьми. Уряд також планує закликати приватних страховиків перейти на нові формулювання, а місцеву владу — переглянути формулювання у формах для медичних оглядів і вакцинації.

Термінологію раніше застосовували і в системі державного медичного страхування, оскільки пологи без медичного втручання нині не покриваються державним страхуванням. У травні парламент ухвалив закон про реформу охорони здоров’я, який передбачає повне страхове покриття таких пологів. Його реалізація очікується протягом двох років.

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