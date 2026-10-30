Дослідники Університету Тіба в Японії виявили білок OMC1, який допомагає підтримувати зчеплення хромосом у яйцеклітинах від внутрішньоутробного періоду до дорослого віку. Роботу групи під керівництвом професора Кейітіро Ішіґуро опублікували 29 жовтня 2026 року в журналі Nature Aging, повідомляє News-Medical.

Роль білка OMC1

Яйцеклітини формуються ще під час внутрішньоутробного розвитку, а потім на тривалий час зупиняють мейоз — процес клітинного поділу. У цей період когезиновий комплекс REC8 утримує разом копії хромосом. REC8 не поповнюється, а з віком поступово слабшає, що пов’язують зі збільшенням імовірності анеуплоїдії — неправильного числа хромосом. Анеуплоїдія є однією з причин викиднів, безпліддя та хромосомних порушень, зокрема синдрому Дауна.

Науковці порівняли активність генів у незрілих яйцеклітинах плода та чоловічих статевих клітинах за допомогою одноклітинного секвенування РНК. Так вони ідентифікували раніше неописаний ген Omc1, активний в ооцитах незадовго до переходу в стан спокою. Білок OMC1 виявили на хромосомах у тих самих ділянках, що й комплекс REC8; він зберігається там від внутрішньоутробної стадії до дорослого віку.

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Досліди на мишах

У мишей без гена Omc1 комплекс REC8 починав зникати з хромосом раніше, ніж зазвичай. Навіть молоді яйцеклітини таких тварин демонстрували ослаблене зчеплення хромосом і помилки під час їх розходження, подібні до тих, які частіше спостерігають у старіших яйцеклітинах.

Коли дослідники відновили OMC1 у дорослих ооцитах, рівень REC8 на хромосомах частково відновився, а кількість хромосомних помилок зменшилася. За словами Ішіґуро, OMC1 не зупиняє старіння, а підтримує хромосомне зчеплення та подовжує «хромосомне життя» яйцеклітин.

Автори також зазначили, що варіанти людського відповідника OMC1 — гена CCDC201 — раніше пов’язували з ранньою менопаузою та втратою функції яєчників. В експериментах укорочена версія мишачого OMC1 не локалізувалася на хромосомах ооцитів і не могла відновити їхнє зчеплення. Це може свідчити, що порушення функції OMC1 або CCDC201 здатне впливати на репродуктивне старіння.

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