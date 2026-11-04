Японські науковці виявили сполуку, що посилює зв’язування HGF із c-met — ScienceDaily

Дослідники з Університету Кюсю в Японії виявили, що трисульфід ліпоєвої кислоти (LASSS) у лабораторних умовах більш ніж удвічі посилив зв’язування білка фактора росту гепатоцитів HGF із рецептором c-met. Сполуку вивчали як потенційний засіб захисту природного механізму відновлення скелетних м’язів, повідомляє ScienceDaily.

Роботу команди професора Рюічі Тацумі з факультету сільського господарства Університету Кюсю опублікували в журналі Scientific Reports. Дослідники наголошують: сильніше зв’язування HGF із рецептором саме по собі не доводить поліпшення регенерації м’язів. Щоб з’ясувати, чи матиме цей ефект вплив на загоєння тканин і м’язову силу, потрібні подальші досліди.

Роль HGF у відновленні м’язів

У відновленні скелетних м’язів беруть участь сателітні клітини — спеціалізовані стовбурові клітини, які активуються після пошкодження тканин або механічного впливу. HGF зберігається в матеріалі, що оточує м’язові волокна, а після травми, руху чи розтягування може вивільнятися. Білок приєднується до рецептора c-met на поверхні сателітних клітин, сприяючи їхньому розмноженню, дозріванню та відновленню м’язових волокон.

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Раніше команда встановила, що HGF може зазнавати нітрування — хімічної модифікації, яка здатна послаблювати його властивості. Особливо важливими для зв’язування з c-met є ділянки Y198 і Y250. Після нітрування HGF гірше взаємодіє з рецептором, що, на думку дослідників, може бути пов’язано зі зниженням здатності м’язів до відновлення з віком.

Результати дослідів із LASSS

Науковці порівнювали LASSS із трисульфідом глутатіону (GSSSG). Обидві сполуки зменшували нітрування HGF у вразливих ділянках. Однак лише LASSS за вищого співвідношення до HGF суттєво збільшив спорідненість білка до рецептора c-met — більш ніж удвічі порівняно з необробленим HGF. Він також зробив білок стійкішим до втрати функції, пов’язаної з нітруванням у ділянці Y198.

У дослідах на мишах із моделлю атрофії м’язів, спричиненої підвішуванням за хвіст, тварини, які отримали LASSS до експерименту, мали значно нижчий рівень нітрування HGF, ніж неліковані тварини. Водночас ці досліди не показали, що сполука відновлює м’язову масу або силу. Автори зазначили, що ефективність і безпечність LASSS ще потрібно перевірити на старіючих тваринах.

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