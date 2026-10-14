Японські науковці з’ясували, як E. coli розпізнає сигнали біфідобактерій — News-Medical

Дослідницька група Університету Хосей у Японії виявила механізм, за допомогою якого кишкова паличка Escherichia coli розпізнає продукти метаболізму біфідобактерій. Як повідомляє News-Medical, це може пояснити, як менш численні види бактерій співіснують у кишковому мікробіомі та підтримують його різноманіття.

Хімічний сигнал між бактеріями

Біфідобактерії розщеплюють складні вуглеводи, зокрема олігосахариди грудного молока, і виділяють у середовище побічні продукти метаболізму. Науковці встановили, що E. coli здатна виявляти частину цих молекул через спеціальні сенсорні системи та відповідно готувати власний метаболізм. Автори роботи назвали цей процес «метаболічним підслуховуванням».

Команда дослідників перевірила 54 транспортні системи E. coli, пов’язані з 61 джерелом вуглецю. У результаті вони визначили, що бактерія використовує сенсорні системи Uhp та Idn для реагування на сукупність метаболітів, які виділяють біфідобактерії.

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Роль глюкозо-6-фосфату

Особливу увагу дослідники приділили системі Uhp, що розпізнає та транспортує гексозофосфати, зокрема глюкозо-6-фосфат. Експерименти показали, що Uhp активувалася під дією метаболітів біфідобактерій, але не реагувала на продукти бактерій роду Bacteroides, які домінують у кишковому мікробіомі.

Щоб перевірити роль глюкозо-6-фосфату, вчені обробили середовище після культивування біфідобактерій двома варіантами ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Швидкодійний варіант знижував активність Uhp істотніше, ніж повільніший, що стало вагомим свідченням ключової ролі цієї молекули. Також біфідобактерії виділяли глюкозо-6-фосфат під час метаболізму різних цукрів.

Взаємодія на близькій відстані

За припущенням авторів, короткотривалий сигнал глюкозо-6-фосфату може працювати лише тоді, коли бактерії перебувають одна від одної на відстані до 40 мікрометрів. Дослідники припускають, що менш поширені види бактерій можуть утворювати локальні просторові осередки взаємодії. Результати дослідження опублікували 25 серпня 2026 року в журналі Scientific Reports.

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