ІмуноПЕТ виявила мієлому, яку пропустила ПЕТ/КТ, у 28% пацієнтів — News-Medical

Дослідники Sylvester Comprehensive Cancer Center при Медичній школі Міллера Університету Маямі провели багатоцентрове клінічне дослідження фази 2 нового методу візуалізації множинної мієломи. Цільова імуноПЕТ виявила активне захворювання у частини пацієнтів, у яких стандартна ПЕТ/КТ на основі глюкози не зафіксувала ознак хвороби. Про результати повідомляє News-Medical.

Антитіла до білка CD38

У дослідженні взяли участь 60 пацієнтів із множинною мієломою. Кожен пройшов стандартну ПЕТ/КТ і імуноПЕТ — сканування з міченими антитілами. Антитіла розпізнають поверхневий білок CD38, специфічний для клітин мієломи, і зв’язуються з ними.

Стандартна ПЕТ/КТ визначає пухлинні осередки за поглинанням міченої глюкози. Однак клітини мієломи не завжди споживають її більше, ніж навколишні нормальні клітини. За даними дослідників, через відсутність аномального поглинання глюкози звичайні сканування можуть не виявляти залишкову хворобу у до 40% випадків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати порівняння методів

ІмуноПЕТ виявила осередки, яких не побачила стандартна ПЕТ/КТ, у 17 із 60 учасників, або 28%. Подальші біопсії підтвердили, що сигнали на імуноПЕТ відповідали активній мієломі. Водночас у 13 пацієнтів, або 22%, захворювання виявило стандартне сканування, але не імуноПЕТ. У решти учасників обидва методи показали подібний обсяг хвороби.

Автори зазначають, що технологія не повинна замінювати аналізи крові, біопсію кісткового мозку чи наявні методи візуалізації, а може доповнювати їх. В одному з описаних випадків у пацієнта з болем у спині за нормальних показників крові та звичайної візуалізації імуноПЕТ виявила осередки в хребті. Після зміни лікування біль зник.

Поточній версії обстеження потрібно близько тижня, щоб антитіло поширилося організмом і приєдналося до пухлинних клітин. Команда розробляє менші фрагменти антитіл, які потенційно можуть зробити тест придатним для проведення того самого дня. Результати дослідження опублікували в журналі Radiology.

Читай нас у