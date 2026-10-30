Імунотерапія змінила імунне середовище лімфовузлів у моделі меланоми — News-Medical

Дослідники Mayo Clinic у доклінічній моделі меланоми з’ясували, що імунотерапія інгібіторами контрольних точок може змінювати імунне середовище лімфатичних вузлів, до яких поширилася пухлина. Як повідомляє News-Medical, після лікування вчені також зафіксували зменшення обсягу метастатичної пухлини в цих вузлах.

Зміни в імунних клітинах

Науковці вивчали лімфатичні вузли, що відводять лімфу від ділянки довкола пухлини. Вони поєднали методи візуалізації з клітинним аналізом та аналізом експресії генів, щоб визначити склад клітин, їхнє розташування і зміни після терапії.

Лікування змінило організацію Т-клітин, В-клітин, мієлоїдних клітин і клітин, що утворюють структурний каркас лімфатичного вузла. Найпомітніші зміни дослідники виявили в макрофагах — імунних клітинах, які зазвичай очищують організм від пошкоджених і відмерлих клітин, але під впливом пухлини можуть пригнічувати імунну відповідь.

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Роль макрофагів

Після імунотерапії макрофаги мали ознаки переходу до стану, що активніше стимулює імунну відповідь. Також дослідники спостерігали більше просторове розділення між макрофагами та Т-клітинами. На їхню думку, це може послаблювати пригнічувальну взаємодію між цими клітинами.

Інгібітори контрольних точок блокують сигнали, які можуть стримувати роботу імунних клітин, допомагаючи їм розпізнавати та атакувати рак. Автори роботи, опублікованої в Communications Biology, зазначають, що ефективність такої терапії може залежати не лише від активації Т-клітин, а й від середовища, у якому різні імунні клітини здатні спільно протидіяти пухлині.

Водночас дослідники наголосили, що роботу провели на доклінічній моделі, яка не повністю відтворює розвиток і поширення меланоми в людей. Подальші дослідження мають з’ясувати, чи виникають такі самі зміни у пацієнтів і як вони пов’язані з відповіддю на лікування.

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