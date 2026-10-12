Інтенсивне дихання зменшило кровотік у мозку на 45% — News-Medical

На конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакології в Мюнхені, Німеччина, представили результати дослідження, у якому інтенсивні дихальні вправи супроводжувалися зниженням кровотоку в сірій речовині головного мозку приблизно на 45%. Як повідомляє News-Medical, під час сеансу середній показник знизився з 16,24 до 9,81 мл на 100 г тканини за хвилину.

Дослідження під час МРТ

У дослідженні взяли участь 30 здорових людей, які вже мали досвід таких дихальних практик. Вони виконували вправи з інтенсивною вентиляцією легень під час магнітно-резонансної томографії. Учасники повідомляли про виражені змінені стани свідомості: зміну сприйняття, яскраві ментальні образи, відчуття єдності та зміни у самосприйнятті.

Деякі учасники описували глибоке відчуття зв’язку з Всесвітом, яке дослідники порівняли з ефектами помірних або високих доз ЛСД чи псилоцибіну, хоча візуальні ефекти були менш вираженими. Автори не стверджують, що зниження кровотоку саме по собі пояснює інтенсивність переживань.

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Зміни у мозкових мережах

У людей із сильнішими суб’єктивними переживаннями також фіксували більші зміни в мережі пасивного режиму роботи мозку. Ця мережа пов’язана із саморефлексією та мисленням про себе. Провідний дослідник Крістіан Шміц із Центрального інституту психічного здоров’я в Мангаймі зазначив, що результати вказують і на зміни мозкового кровотоку, і на перебудову комунікації між ключовими мозковими мережами.

Координаторка дослідження Хана Адольфі назвала дихальні практики законним, недорогим і немедикаментозним інструментом для вивчення змінених станів свідомості. Вона наголосила, що дослідження було відносно невеликим, а його висновки мають попередній характер. Незалежний коментатор Гай Фінчем також зазначив, що дослідження було неконтрольованим, а всі учасники вже мали досвід дихальних практик. Для оцінки клінічного значення результатів потрібні більші дослідження.

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