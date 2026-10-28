Інулін у випробуванні зменшив біль при остеоартриті коліна — ScienceDaily

У шеститижневому рандомізованому дослідженні за участю 117 дорослих з остеоартритом колінного суглоба щоденний прийом пребіотичної клітковини інуліну був пов’язаний зі зменшенням болю, кращою силою хвата та нижчою чутливістю до болю. Випробування INSPIRE провели дослідники Університету Ноттінгема, повідомляє ScienceDaily.

Чотири групи учасників

Учасників розподілили на чотири групи: інулін, цифрово підтримувані фізіотерапевтичні вправи, поєднання інуліну з фізіотерапією або плацебо. І добавка клітковини, і фізіотерапія окремо зменшували біль у коліні. Водночас у групі інуліну зафіксували також поліпшення сили хвата та зниження чутливості до болю — цих результатів не спостерігали при застосуванні лише фізіотерапії.

Інулін — природна харчова клітковина, що міститься, зокрема, у корені цикорію та топінамбурі. Вона не розщеплюється у тонкій кишці, а потрапляє до товстої кишки, де слугує поживою для певних корисних бактерій. Тому інулін належить до пребіотиків, а не пробіотиків.

Зміни у кишковому мікробіомі

Дослідники виявили у тих, хто приймав інулін, вищі рівні бутирату — однієї з коротколанцюгових жирних кислот, що утворюються під час ферментації клітковини бактеріями. Також у них спостерігали вищі рівні гормону GLP-1, який бере участь у регуляції рівня цукру в крові та апетиту й пов’язується з регуляцією болю та здоров’ям м’язів.

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Вищі показники GLP-1 асоціювалися з кращою силою хвата. Водночас автори наголосили, що цей зв’язок не доводить, ніби саме гормон спричинив поліпшення м’язової функції. Інулін, який використали у випробуванні, не є препаратом GLP-1.

Прихильність до лікування

У групі, що приймала лише інулін, достроково припинили участь 3,6% людей, тоді як серед учасників, яким призначили лише фізіотерапію, цей показник становив 21%. Автори припускають, що щоденну добавку може бути простіше включити до звичного режиму, ніж структуровану програму вправ.

Результати опублікували в журналі Nutrients. Дослідники застерігають, що випробування було відносно невеликим і тривало лише шість тижнів, тому для підтвердження тривалості ефекту та визначення пацієнтів, яким підхід може допомогти найбільше, потрібні масштабніші дослідження. Добавка клітковини не має замінювати фізичні вправи чи інші усталені методи лікування остеоартриту.

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