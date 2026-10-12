Інженери Johns Hopkins випробували міліроботів для доставки ліків до серця — News-Medical

Інженери Johns Hopkins University розробили магнітно керованих міліроботів для адресної доставки ліків до уражених інфекцією тканин серця. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Advanced Materials Technologies.

Два модулі для доставки антибіотиків

Міліроботи мають ширину приблизно з кінчик олівця або голівку сірника та довжину з рисове зернятко. Система складається з двох частин: модуль-голка закріплюється на тканині серця біля місця інфекції та слугує станцією стикування, а модуль із препаратом доставляє антибіотик, магнітно з'єднується з першим модулем і поступово вивільняє ліки.

Обидва пристрої бездротово керуються зовнішньою системою електромагнітних котушок, принцип роботи якої порівнюють із МРТ. Роботи не мають власних батарей чи двигунів. Поділ системи на два невеликі модулі, за задумом авторів, дає змогу діставатися вузьких ділянок організму, а також замінювати модуль із ліками для повторного введення препарату.

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Випробування на моделях і тканинах

Дослідники протестували систему на моделях серця, що імітують людський орган, а також на тканинах свинячого серця. За їхніми даними, роботи рухалися плавно, зокрема проти змодельованого кровотоку. Наступним етапом мають стати випробування на реалістичніших моделях із м'язовими скороченнями та рухом, подібним до биття серця.

Технологію розробляють передусім для лікування ендокардиту — інфекції тканин серця. У матеріалі зазначається, що у США щороку на ендокардит хворіють близько 50 тисяч людей, а внутрішньовенне введення антибіотиків зазвичай триває тижнями. Автори роботи вважають, що адресна доставка ліків може скоротити процедуру до кількох годин або менш ніж одного дня, однак це припущення потребує подальших досліджень.

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