Ізраїльське дослідження не виявило зростання серцевих ризиків від ЗГТ — News-Medical

В Ізраїлі дослідники проаналізували дані 52 330 жінок віком від 45 до 59 років і в попередньому обсерваційному дослідженні не виявили підвищеного ризику інфаркту, інсульту, утворення тромбів або смерті до 80 років серед тих, хто почав сучасну гормональну замісну терапію. Про результати повідомляє News-Medical.

Результати спостереження

Учасниць розділили на дві зіставні групи: одна розпочала гормональну терапію для полегшення симптомів менопаузи, інша після візиту до гінеколога її не застосовувала протягом періоду спостереження. Жінок зіставляли за віком, індексом маси тіла, артеріальним тиском, рівнем холестерину, наявністю діабету, статусом куріння та соціально-економічними показниками.

Середня тривалість спостереження становила 12 років, максимальна — до 23 років. Інфаркт, інсульт або інші пов’язані серцево-судинні захворювання зафіксували у 2 311 учасниць, які застосовували терапію, або 4,4%, та у 2 383 жінок без терапії, або 4,6%. Смерть до 80 років настала у 1,3% учасниць у групі терапії та у 1,2% у групі без неї. Частка випадків утворення тромбів в обох групах становила 0,33%: 174 та 175 випадків відповідно.

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Форми терапії та обмеження

Подібні результати отримали для різних форм і шляхів введення гормональної терапії — пероральних препаратів, пластирів і гелів. До аналізу залучили жінок без діагностованих серцево-судинних захворювань, тромбів або раку в анамнезі.

Автори наголошують, що робота має обсерваційний характер, тому не може довести прямий причинно-наслідковий зв’язок між терапією та станом серця. У медичних записах також могли бути відсутні дані про фізичну активність, харчування, інші стани здоров’я та вираженість симптомів менопаузи. Учасниць класифікували за першим призначеним видом терапії, без урахування можливих змін препарату чи його форми надалі.

Результати планують представити 6–9 листопада 2026 року на наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації в Чикаго.

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