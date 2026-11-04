Кабмін Кіпру схвалив національну стратегію у сфері крові — Cyprus Mail

Рада міністрів Кіпру схвалила нову національну стратегію у сфері крові, спрямовану на модернізацію та вдосконалення системи служб крові в країні. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Цифровізація та безпека

За словами міністра охорони здоров’я Неофітоса Хараламбідіса, після затвердження стратегії Кіпр створюватиме сучасну, цифровізовану та стійку систему. Вона має забезпечити достатність, якість і безпеку крові та її похідних відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

Стратегія передбачає п’ять основних напрямів: управління запасами крові та потребами в ній, організацію служб, якість і нагляд, інновації та цифровізацію, а також гемонагляд. Останній охоплює процедури моніторингу всього ланцюга переливання крові.

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Контроль за виконанням

За реалізацією документа стежитиме комітет з моніторингу впровадження. Він оцінюватиме хід і результативність виконання стратегії та виявлятиме можливі труднощі.

До складу комітету увійдуть представники Міністерства охорони здоров’я, центру крові, банків крові, державної організації медичних послуг Okypy, асоціації приватних лікарень Кіпру, Кіпрського гематологічного товариства та федерації пацієнтських асоціацій Кіпру.

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