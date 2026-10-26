KAIST створив чип для відстеження дії донепезилу в мозку — News-Medical

Дослідницька група під керівництвом Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) розробила імплантований нейрочип для бездротового моніторингу змін сигналу ацетилхоліну в мозку після введення препарату донепезилу. Під час дослідів на мініпігах пристрій імплантували в префронтальну кору головного мозку. Після введення препарату сигнал ацетилхоліну зростав, а потім поступово повертався до вихідного рівня, повідомляє News-Medical.

Вимірювання сигналів у мозку

Ацетилхолін передає сигнали між нервовими клітинами та відіграє важливу роль у пам’яті й навчанні. Донепезил застосовують для лікування хвороби Альцгеймера: він пригнічує ацетилхолінестеразу — фермент, що розщеплює ацетилхолін, завдяки чому нейромедіатор може довше залишатися активним.

Чип поєднує сенсор ацетилхоліну, компонент світлової стимуляції та мініатюрну систему бездротового передавання вимірювань через Bluetooth. Його сенсорний шар складається з пористого хітозану й надтонких срібно-платинових нанодротів. Пориста структура забезпечує велику площу для закріплення ферментів, необхідних для виявлення ацетилхоліну, а нанодроти перетворюють перекис водню, що виникає внаслідок ферментативної реакції, на електричний сигнал.

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Світлова стимуляція

Щоб зменшити вплив інших молекул на результати, на різних боках тонкого зонда розмістили електрод із ферментним покриттям та електрод без нього. Порівняння двох сигналів дає змогу відокремити зміни, пов’язані саме з ацетилхоліном.

Окремо на трансгенних мишах науковці перевірили функцію світлової стимуляції. Вони зафіксували зростання сигналу ацетилхоліну у відповідь на світло від мікросвітлодіода, інтегрованого в чип.

Результати опублікували 14 жовтня в журналі Device. Автори зазначають, що технологія може допомогти порівнювати реакції нейромедіаторів за різних доз та інтервалів введення препаратів, а також розробляти замкнені нейроінтерфейси, які коригують стимуляцію відповідно до поточної відповіді мозку. Водночас дослідження проводили на тваринах і воно не продемонструвало лікувального ефекту при хворобі Альцгеймера чи поліпшення пам’яті. Перед застосуванням технології в людей необхідні додаткові перевірки її довгострокової безпеки та стабільності вимірювань після імплантації.

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