Калієзбагачена сіль може запобігти майже 3 млн смертей щороку — News-Medical

Дослідники Інституту глобального здоров’я Джорджа оцінили наслідки заміни солі на калієзбагачену у 193 країнах. За результатами моделювання, заміна всієї солі могла б щороку запобігати 2,96 млн смертей і 10,17 млн випадків серцево-судинних захворювань та хвороб нирок у світі, повідомляє News-Medical.

Які сценарії розглядали

Калієзбагачена сіль містить менше хлориду натрію: частину цієї сполуки замінюють хлоридом калію. Надмірне споживання натрію та недостатнє надходження калію пов’язані з підвищеним артеріальним тиском, який є чинником ризику інсультів, інфарктів і хвороб нирок.

Автори проаналізували кілька сценаріїв для 4,6 млрд дорослих. Якщо замінити лише звичайну столову сіль, яку використовують удома, модель передбачає 1,85 млн відвернених смертей і 6,19 млн менше випадків серцево-судинних захворювань та хвороб нирок на рік. Заміна солі лише у перероблених продуктах і ресторанній їжі, за оцінкою дослідників, могла б запобігти 1,56 млн смертей і 5,46 млн випадків захворювань.

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Для сценарію, за якого калієзбагачену сіль використовують 80% людей із діагностованою гіпертонією, оцінка становила 590 тис. відвернених смертей і 1,72 млн випадків захворювань на рік. Для 80% людей, які лікуються від гіпертонії, відповідні показники становили 480 тис. смертей і 1,41 млн випадків.

Ризики та роль харчової промисловості

Дослідники зазначили, що в людей із тяжкими захворюваннями нирок надлишок калію в крові може становити ризик. Водночас модель показала, що навіть для пацієнтів із тяжкими хворобами нирок очікувана користь переважала ризики. Для людей із серйозними захворюваннями нирок і тих, хто приймає препарати, що суттєво підвищують рівень калію в крові, потрібні запобіжні заходи, зокрема інформування пацієнтів, маркування продукції та клінічний нагляд.

За даними дослідження, у Європі та Північній Америці понад 70% солі люди отримують із перероблених продуктів і ресторанної їжі. Тому для максимального ефекту від переходу на калієзбагачену сіль необхідна участь харчової промисловості, а також збільшення виробництва хлориду калію. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров’я підтримала використання калієзбагаченої солі для зниження артеріального тиску та ризику серцево-судинних захворювань.

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