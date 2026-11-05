Канабіс і тютюн під час вагітності пов’язали з нижчими балами у дітей — News-Medical

Дослідники проаналізували у США дані 8 706 дітей віком від 9 до 11 років і виявили: пренатальний вплив одночасно канабісу та тютюну був пов’язаний із дещо нижчими показниками флюїдної когніції. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували в журналі Addiction.

Які групи порівнювали

Науковці використали базові дані американського дослідження Adolescent Brain Cognitive Development. Інформацію про вживання речовин під час вагітності збирали ретроспективно зі слів біологічних матерів або опікунів. Дітей розподілили на чотири групи: із впливом обох речовин, лише канабісу, лише тютюну або без впливу канабісу й тютюну.

До групи поєднаного впливу увійшли 236 дітей, лише канабісу — 195, лише тютюну — 803, а 7 472 дитини не зазнали впливу жодної з цих речовин. Під час аналізу враховували, зокрема, вживання алкоголю під час вагітності, сімейний дохід, вік та освіту матері, запланованість вагітності й психічне здоров’я батьків.

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Відмінності були невеликими

Флюїдна когніція охоплювала когнітивну гнучкість, увагу, пам’ять і швидкість оброблення інформації. Діти, які зазнали поєднаного впливу канабісу й тютюну до народження, мали приблизно на 2,1 бала нижчі результати, ніж учасники з впливом лише канабісу, та на 1,4 бала нижчі, ніж діти без впливу обох речовин.

Різниця з групою, що зазнала впливу лише тютюну, становила близько 1,3 бала, однак статистично значущою не була. Так само дослідники не встановили значущих відмінностей у кристалізованій когніції, яка охоплює словниковий запас і навички читання.

Автори зазначили, що дослідження має спостережний і поперечний дизайн, тому не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Дані про вживання речовин могли бути неповними через пригадування подій через 9–11 років; також не враховувалися дози, частота вживання, міцність канабісу та пасивне куріння. Аналіз був пошуковим, а виявлені відмінності — невеликими.

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