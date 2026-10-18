Kaplan звернулася до поліції через підозри щодо зразків крові — Jerusalem Post

Медичний центр Kaplan у Реховоті, Ізраїль, подав заяву до поліції через підозри в неналежних діях у кардіологічному відділенні під час дослідження. За даними центру, у межах цього дослідження в пацієнтів могли брати зразки крові без їхньої згоди.

Заява до поліції

Керівництво медцентру повідомило, що звернулося до ізраїльської поліції минулого тижня та попросило провести розслідування. Про це йдеться в недільній заяві установи, про яку повідомив Jerusalem Post.

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Повідомлення МОЗ

Паралельно з поданням заяви до поліції адміністрація Kaplan вжила додаткових невідкладних заходів. Медцентр також оперативно повідомив Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю про підозри та дії, яких було вжито.

Робота кардіології

У лікарні наголосили, що надання медичних послуг у кардіологічному відділенні триває. За даними центру, запроваджено заходи для забезпечення безперервності лікування та безпеки пацієнтів.

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