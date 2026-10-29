Кардіолог Касім закликав NHS не нормалізувати лікування в коридорах — News-Medical

В Англії консультант-кардіолог Асіф Касім заявив, що термін «допомога в коридорах» приховує реальний масштаб кризи в лікарнях NHS. Йдеться про надання допомоги пацієнтам у лікарняних коридорах, зонах очікування та інших приміщеннях, які не призначені або не забезпечені персоналом для клінічної допомоги, повідомляє News-Medical.

Дані про очікування в лікарнях

У статті для The BMJ Касім зазначив, що у вересні 2026 року лише 74% із 2,4 млн пацієнтів невідкладної допомоги в Англії госпіталізували, перевели або виписали протягом чотирьох годин. Понад 50 тис. людей чекали на госпіталізацію більш як 12 годин після ухвалення рішення про прийняття до стаціонару.

Протягом 2025–2026 років кількість таких очікувань перевищила 12 годин і становила 570 957, що на 7,2% більше, ніж у попередньому році. За словами Касіма, у 2010–2015 роках більшість лондонських відділень невідкладної допомоги досягали або наближалися до цільового показника: 95% пацієнтів мали бути госпіталізовані, переведені або виписані впродовж чотирьох годин. Тоді 12-годинні затримки вважали винятковими випадками, які потребували аналізу причин.

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Заклик до відкритого обговорення

На думку кардіолога, переміщення пацієнтів до коридорів чи інших зон лікарні може тимчасово послабити навантаження на відділення невідкладної допомоги, але не створює додаткових укомплектованих персоналом ліжок, клінічних можливостей чи безпечніших умов лікування.

Касім також пов’язав навантаження на екстрену медицину з ширшими системними проблемами, зокрема з неможливістю безпечно виписати немічних літніх людей через відсутність соціальної підтримки. Він закликав повідомляти дані про пацієнтів, які тривалий час перебувають у непридатних для лікування приміщеннях, інвестувати в лікарняні потужності та соціальну допомогу, а також аналізувати серйозні інциденти, пов’язані з тривалими затримками.

Королівський коледж невідкладної медицини оцінив, що тривале очікування у відділеннях невідкладної допомоги в Англії було пов’язане з 15 860 надлишковими смертями у 2025 році, тоді як у 2015 році таких смертей оцінювали у 1 657. Касім наголосив, що пацієнтів і їхні родини слід чесно інформувати про умови, які не відповідають прийнятним клінічним стандартам.

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