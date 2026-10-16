Кардіологи закликали лікарів призначати вправи для здоров’я серця — News-Medical

Американський коледж кардіології оприлюднив наукову заяву в журналі JACC, у якій рекомендував призначати фізичні вправи як базову складову профілактики й лікування серцево-судинних захворювань. Як повідомляє News-Medical, найбільше зниження серцево-судинного ризику спостерігається тоді, коли малорухливі люди стають активнішими навіть незначною мірою.

Рух замість бездіяльності

У заяві зазначено, що низька кардіореспіраторна витривалість є предиктором майбутніх серцево-судинних захворювань, зіставним із такими традиційними факторами ризику, як куріння, гіпертонія, високий рівень холестерину та діабет. Водночас призначення фізичних вправ досі непослідовно інтегрують у рутинну серцево-судинну допомогу.

Автори документа наголошують, що регулярна фізична активність, структуровані тренування та краща кардіореспіраторна витривалість поліпшують переносимість навантажень, зменшують кількість госпіталізацій і підвищують якість життя. Голова авторської групи Джонатан Н. Майерс зазначив, що для поліпшення здоров’я серця пацієнтам не потрібно ставати спортсменами: невелике збільшення активності може мати відчутну користь, особливо для неактивних людей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Від 5 до 7 тисяч кроків

Документ також посилається на дані, за якими приблизно 5–7 тисяч кроків на день для багатьох дорослих пов’язані з клінічно значущими поліпшеннями та суттєвим зниженням смертності від серцево-судинних захворювань і всіх причин. Автори наголошують, що користь для серцево-судинної системи можлива і без досягнення показника 10 тисяч кроків на день.

Програму вправ радять добирати індивідуально — з урахуванням серцево-судинного стану людини, її функціональних можливостей, симптомів, цілей лікування та вподобань. Силові тренування рекомендовано поєднувати з аеробними для більшості дорослих. Носимі пристрої, дистанційна або домашня реабілітація можуть допомогти підтримувати участь у заняттях і тривале дотримання програми, зокрема у поєднанні з кардіореабілітацією.

Рутинне тестування перед початком фізичної активності не є необхідним для більшості людей без симптомів або зі стабільним клінічним станом, хоча за потреби воно може допомогти персоналізувати навантаження. Автори також закликали розширювати доступ до кардіореабілітації та надавати індивідуальні призначення вправ пацієнтам із діагностованими серцево-судинними захворюваннями, які не можуть долучитися до формальних програм.

Читай нас у