Хірург у Флориді видалив простату пацієнтові за 35 миль — The Guardian

У штаті Флорида хірург Віпул Пател дистанційно провів роботизовану операцію з видалення простати 66-річному пацієнтові з раком. Пацієнт на ім’я Марк перебував у медзакладі AdventHealth у Міннеолі, тоді як лікар керував роботизованими інструментами з іншого закладу мережі — у Селебрейшні, приблизно за 35 миль. Про це повідомляє The Guardian.

Експериментальне дослідження

Пател є засновником і медичним директором Global Robotics Institute при AdventHealth Celebration у передмісті Орландо. Операція була частиною клінічного дослідження системи роботизованої телехірургії. Підтримку пацієнтові безпосередньо на місці під час процедури забезпечував хірург Марсіо Мошовас, співкерівник дослідження.

За інформацією AdventHealth, Марк добре відновлювався після втручання. Медзаклад також заявив, що попередніх повідомлень про телероботизовані операції між двома локаціями у США не було.

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Дослідження проводять у межах дозволу Управління з контролю за продуктами й ліками США на дослідження медичного пристрою. Такий дозвіл дає змогу вивчати систему, однак не означає, що FDA схвалило або допустило її до використання. AdventHealth застерегла, що ця операція сама по собі не встановлює загальної клінічної результативності технології.

Ризики дистанційних операцій

До операції у Флориді в межах цього дослідження провели десять експериментальних телехірургічних втручань між Орландо та Луандою в Анголі. Пател заявив, що дослідження має оцінити, чи зможе телехірургія в майбутньому зменшити географічні бар’єри для доступу до спеціалізованого лікування.

Водночас дослідники продовжують оцінювати безпеку, надійність і кіберзахист таких систем. Роботизоване видалення простати пов’язане з ризиками кровотечі, інфекції, нетримання сечі, еректильної дисфункції та можливої потреби перейти до відкритої операції. Дистанційний формат також створює ризики збоїв обладнання чи зв’язку та кіберзагроз, тому поруч із пацієнтом має бути команда, здатна втрутитися за потреби.

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