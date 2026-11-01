У США дослідники UCLA Health виявили зв’язок між тривалим впливом пестициду хлорпірифосу за місцем проживання та ризиком розвитку хвороби Паркінсона, вищим більш ніж у 2,5 раза. Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Molecular Neurodegeneration.

Науковці проаналізували дані 829 людей із діагностованою хворобою Паркінсона та 824 учасників без цього захворювання. Усі вони брали участь у довготривалому дослідженні Parkinson's Environment and Genes. Дослідники зіставили реєстри застосування пестицидів у Каліфорнії з історіями адрес проживання та роботи учасників, щоб оцінити можливий вплив хлорпірифосу.

Автори наголошують, що популяційний аналіз виявив зв’язок, але сам по собі не доводить, що саме пестицид спричинив захворювання. Щоб дослідити можливий біологічний механізм, команда також провела експерименти на лабораторних моделях.

Експерименти на мишах

Мишей упродовж 11 тижнів піддавали впливу хлорпірифосу у формі аерозолю. У тварин спостерігали порушення руху та втрату нейронів, що виробляють дофамін. Також дослідники виявили запалення мозку й аномальні накопичення білка альфа-синуклеїну, які пов’язують із хворобою Паркінсона.

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Втрата нейронів, що виробляють дофамін, є однією з характерних ознак цього прогресуючого неврологічного захворювання. Зниження рівня дофаміну пов’язують із тремором, м’язовою скутістю, уповільненням рухів і порушеннями координації.

Порушення клітинного очищення

У дослідах на рибах-зебрах науковці виявили, що хлорпірифос може порушувати аутофагію — процес, завдяки якому клітини позбуваються пошкоджених білків та інших непотрібних компонентів. Через збій цього механізму в нейронах накопичувався пошкоджений матеріал, що сприяло їхній дегенерації.

Коли дослідники відновлювали клітинний механізм очищення або видаляли білок синуклеїн у лабораторних моделях, нейрони були захищені від ушкодження. Водночас потенційний захисний ефект наразі продемонстровано лише в лабораторних моделях, тому потрібні подальші дослідження, щоб визначити, чи може посилення аутофагії запобігати або зменшувати ушкодження мозку в людей.

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