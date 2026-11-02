У Китаї групи онкологічної та урологічної хірургії Педіатричного хірургічного відділення Китайської медичної асоціації розробили консенсус щодо хірургічного лікування однобічної пухлини Вільмса у дітей. Документ містить 34 рекомендації, сформульовані на основі 17 клінічних питань, повідомляє News-Medical.

Коли рекомендують операцію

Консенсус опублікували 17 червня 2026 року в журналі World Journal of Pediatric Surgery. Його автори наголошують на повному локальному видаленні пухлини, точному стадіюванні лімфатичних вузлів і гістологічній оцінці, водночас прагнучи зменшити ризик ускладнень.

За наявності резектабельної пухлини рекомендації передбачають негайну радикальну нефректомію — видалення ураженої нирки. Передопераційну хіміотерапію пропонують для окремих пацієнтів із високим ризиком або спершу неоперабельним новоутворенням. Негайне хірургічне втручання не радять, зокрема, за підтвердженої гермінальної мутації WT1, єдиної нирки, тяжкого анестезіологічного ризику або пухлинного тромбу, що простягається вище печінкових вен.

Біопсія та лімфатичні вузли

Черезшкірну біопсію загалом не рекомендують. Водночас її можуть розглядати, коли ниркове походження пухлини неясне, є підозра на доброякісне захворювання або іншу хворобу, ніж пухлина Вільмса, а також для пацієнтів зі стадією IV і пацієнтів віком понад 10 років.

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Автори радять, коли це можливо, рано перев'язувати судини ниркової ніжки та здійснювати достатній забір лімфатичних вузлів. Оптимальним названо дослідження від шести до десяти вузлів у ділянці воріт нирки, аортокавальній, парааортальній та інших визначених зонах. За даними авторів, це покращує стадіювання та допомагає утримувати частку хибнонегативних результатів нижче 10%.

Складні випадки

Наднирники й сусідні органи пропонують зберігати, якщо немає прямого проростання пухлини. Для пухлинних тромбів вище печінкових вен рекомендована неоад'ювантна хіміотерапія, а за поширення тромбу до передсердя — міждисциплінарне лікування.

Нефронозберігальна операція не має бути рутинною та потребує суворих критеріїв відбору. Малоінвазивну хірургію можна застосовувати лише у відібраних випадках у центрах із відповідним досвідом; перехід до відкритої операції автори вважають обґрунтованим клінічним рішенням. За рецидивів перевагу надають хіміотерапії другої лінії, тоді як пізні ізольовані ураження легень або центральної нервової системи можуть видаляти хірургічно.

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