Клінічне ожиріння пов’язали з удвічі більшим обсягом змін мозку — ScienceAlert

У США дослідники виявили зв’язок між тривалим клінічним ожирінням і більшим обсягом гіперінтенсивностей білої речовини головного мозку — змін, які видно на МРТ. Учасники, які довше впродовж життя мали клінічне ожиріння, у середньому віці мали більш ніж удвічі більший медіанний обсяг таких ділянок, ніж люди, у яких цього стану не фіксували. Про результати дослідження, опублікованого в Neurology Open Access, повідомляє ScienceAlert.

Дані багаторічного спостереження

Науковці проаналізували відомості 190 учасників Bogalusa Heart Study — довготривалого дослідження когорти дітей із міста Богалуса у штаті Луїзіана. Спостереження за цією групою почалося 1972 року, а дані медичних оглядів, які використали для аналізу, збирали з 1985 року. МРТ-сканування учасники проходили у 2017–2025 роках; їхній середній вік на той момент становив 56,5 року.

Для оцінки ваги та стану здоров’я автори не обмежилися індексом маси тіла. Вони застосували підхід Комісії Lancet, який розрізняє відсутність ожиріння, доклінічне ожиріння та клінічне ожиріння. Останнє означає ожиріння, що супроводжується серйозними метаболічними наслідками для здоров’я.

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Що показали МРТ

Із 190 учасників 133, або 70%, мали клінічне ожиріння принаймні на одному з етапів життя. Частка таких людей зростала з віком: у двадцятирічних вона становила менше третини групи, у середині тридцятих років перевищила половину, а в середині сорокових — дві третини.

Гіперінтенсивності білої речовини — це світлі ділянки на МРТ, які можуть бути маркером ушкодження судин та інших структурних змін білої речовини. Раніше їх пов’язували зі зниженням когнітивних функцій. Автори зазначили, що гіпертонія, діабет і дисліпідемія, які входять до критеріїв клінічного ожиріння, відомі як чинники прискорення ураження дрібних судин мозку.

Водночас дослідження демонструє лише статистичний зв’язок і не доводить, що ожиріння в молодшому віці безпосередньо спричинило зміни, зафіксовані пізніше. Самі гіперінтенсивності також не є доказом деменції чи когнітивних порушень. Дослідники окремо вказали на невеликий розмір вибірки та те, що МРТ проводили лише один раз, тому динаміку цих змін у часі оцінити неможливо.

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