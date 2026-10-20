Клініка Дурбана відмовляє пацієнтам через брак ліків від ВІЛ — Daily Maverick

У Дурбані, ПАР, некомерційна клініка Usizo Lwethu Sibaya при Denis Hurley Centre змушена скеровувати частину пацієнтів до інших медзакладів через збільшення кількості звернень та нестачу препаратів для лікування ВІЛ і туберкульозу. Як повідомляє Daily Maverick, заклад приймає бездомних і малозабезпечених мешканців центральної частини міста.

Попит зріс, постачання припинили

За словами працівників центру, приплив пацієнтів, народжених за межами ПАР, посилився після того, як вони втратили доступ до державних медичних закладів. Клініка також заявила, що в грудні минулого року Департамент охорони здоров’я провінції Квазулу-Наталь припинив постачати їй антиретровірусні препарати та ліки від туберкульозу.

Через це щомісячні витрати центру на медикаменти, за його даними, зросли вдесятеро — з 10 тисяч до приблизно 100 тисяч рандів. Водночас цих коштів недостатньо, щоб забезпечити лікування всіх людей, які звертаються по допомогу.

Результати опитування пацієнтів

Denis Hurley Centre передав виданню результати опитування 294 пацієнтів, проведеного протягом п’яти тижнів від липня 2026 року. Серед опитаних 239 були іноземними громадянами. Із 184 респондентів, які протягом попереднього року намагалися звернутися до державних медзакладів, 92% заявили, що їм не дали доступу навіть після пред'явлення документів.

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За даними опитування, щонайменше 72% людей, яким не дозволили отримати ліки, мали документи про законне перебування в ПАР. У центрі пов’язують проблему з діями прихильників руху March and March та інших антиіммігрантських груп, які, за твердженням клініки, блокують доступ іммігрантів до медичних установ Дурбана.

До клінік поза центром міста

Лікар Рішиген Віранна повідомив, що працівники скеровують нових пацієнтів із хронічними захворюваннями, ВІЛ та туберкульозом до державних клінік поза центром міста, де ймовірність блокування доступу нижча. Він також зазначив, що відмови можуть стосуватися бездомних громадян ПАР, які не мають документів, що посвідчують особу.

Працівники Denis Hurley Centre заявили, що не знають причин припинення постачань ліків. За їхніми словами, звернення до департаменту охорони здоров’я з проханням відновити забезпечення препаратами результату не дали. На момент публікації Департамент охорони здоров’я провінції Квазулу-Наталь не відповів на запити видання щодо результатів опитування та постачання медикаментів.

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