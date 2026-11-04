Кокаїн обійшов героїн за кількістю смертей в Англії та Уельсі — The Guardian

В Англії та Уельсі кокаїн уперше став речовиною, яку найчастіше фіксували у смертях, пов’язаних із наркотиками. У 2025 році від причин, пов’язаних із кокаїном, померли 1233 людини, а сам наркотик фігурував у 22% таких смертей, повідомляє The Guardian з посиланням на дані Управління національної статистики.

Смертність залишається високою

Загалом у 2025 році в Англії та Уельсі зареєстрували 5519 смертей, пов’язаних з отруєнням наркотиками. Це на 46 менше, ніж роком раніше, однак показник усе ще приблизно вдвічі перевищує рівень десятирічної давнини.

Кількість смертей, пов’язаних із кокаїном, у чотири рази більша, ніж десять років тому, і у вісім разів більша за рівень 2010 року. До статистики входять випадки вживання порошкового кокаїну, а також його ін’єкційного введення або куріння крек-кокаїну.

Серед зареєстрованих смертей, пов’язаних із кокаїном, 64% припали на людей віком понад 40 років. Подібну тенденцію фіксують і серед тих, хто звертається по допомогу до служб лікування наркотичної залежності.

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Регіональна та соціальна нерівність

Найвищий рівень смертності від наркотиків зафіксували на північному сході Англії — 135,2 смерті на мільйон населення у 2025 році. Найнижчий показник був у Лондоні — 58,3 смерті на мільйон. У найбільш депривованих районах смертей було вп’ятеро більше, ніж у найменш депривованих.

Статистика також засвідчила різке зростання кількості смертей, у яких згадувався кетамін: 115 випадків у 2025 році проти 27 у 2020-му та семи у 2015-му.

Благодійні та профільні організації закликали уряд терміново вжити заходів для зниження смертності від наркотиків і підтримати лікування залежності. Виконавчий директор Forward Trust Майк Трейс пов’язав зростання ризиків із рекордним виробництвом кокаїну в Південній Америці, падінням цін і підвищенням чистоти наркотика. У Collective Voice заявили, що заплановану програму інвестицій у лікування залежності було призупинено, а фінансування фактично скоротилося з урахуванням інфляції.

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