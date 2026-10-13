Комбінація мебендазолу й гефітинібу сповільнила ріст пухлин у мишей — ScienceAlert

Поєднання протигельмінтного препарату мебендазолу з таргетним засобом від раку гефітинібом сповільнило ріст пухлин у мишей із моделлю недрібноклітинного раку легень, стійкою до гефітинібу. Дослідження опублікували в журналі PLOS ONE, повідомляє ScienceAlert. Результати є доклінічними та не доводять ефективності або безпечності такої комбінації для людей.

Результати дослідів на клітинах

Науковці вивчали одну модель недрібноклітинного раку легень із мутацією EGFR, клітини якої набули стійкості до гефітинібу. Білок EGFR передає сигнали, що стимулюють ріст клітин; гефітиніб блокує цей механізм, однак резистентні клітини здатні продовжувати розмножуватися.

Після 72 годин дії гефітинібу життєздатність ракових клітин становила близько 93% від рівня необробленої контрольної групи. Низька концентрація мебендазолу знижувала показник приблизно до 80%, а комбінація двох препаратів — до 38%. За даними дослідників, тести також виявили пошкодження ДНК, зокрема розриви однієї або обох її ниток.

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Дані експерименту на мишах

У 40-денному досліді з вісьмома мишами в кожній групі медіанний час подвоєння пухлини без лікування становив 6,2 дня. За застосування лише мебендазолу він зріс до 10,3 дня, лише гефітинібу — до 15,5 дня. За комбінованого лікування медіанний час подвоєння пухлин сягнув 25 днів.

Водночас пухлини не зникли. Автори не встановили, чи мебендазол відновлює чутливість пухлин до гефітинібу, чи лише посилює пошкодження, яке знижує виживаність резистентних клітин. Вони також не проводили формальної оцінки синергії препаратів і не простежили безпосередньо порушення механізмів копіювання ДНК.

Дослідники зазначили, що всмоктування мебендазолу після перорального приймання може відрізнятися, тому необхідно додатково вивчити дозування та концентрацію препарату в пухлинах. У мишей не зафіксували тривалої втрати маси тіла, однак для оцінки безпеки потрібні дослідження впливу на органи, здорові тканини, тривале застосування та взаємодію ліків. Серед наступних завдань — перевірка на інших стійких клітинних лініях, моделях пухлин пацієнтів і резистентності до новішого EGFR-таргетного препарату осимертинібу.

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