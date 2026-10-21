Комбінація підходів сповільнила ріст остеосаркоми у доклінічних моделях — News-Medical

Науковці, роботу яких співочолювали фахівці Дослідницької лікарні Святого Юди, виявили потенційну терапевтичну вразливість деяких форм остеосаркоми — педіатричного раку кісток. Поєднання підходів, спрямованих на деградацію білка EP300 та пригнічення AKT, сповільнило ріст пухлин і подовжило виживаність у доклінічних моделях, повідомляє News-Medical.

Зв’язок із мутаціями AKT

Результати дослідження опублікували в Journal of Experimental Medicine. Учені перевірили, чи може деградація EP300 бути дієвою проти остеосаркоми, оскільки раніше такий підхід уже демонстрував ефект у моделях нейробластоми. Невелика, але значуща частка зразків остеосаркоми виявилася особливо чутливою до деградації цього білка.

Аналіз генетичних особливостей пухлин показав, що більшість чутливих до деградації EP300 зразків мали мутації, які надмірно активували сигнальний шлях AKT. AKT регулює низку клітинних процесів і часто зазнає порушень при онкологічних захворюваннях. Для пригнічення AKT уже існують інгібітори, схвалені Управлінням з контролю за продуктами й ліками США.

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Результати на мишачих моделях

Поєднання деградації EP300 з інгібуванням AKT продемонструвало синергічний ефект у ксенотрансплантатах пухлин пацієнтів у мишей: пухлини росли повільніше, а виживаність тварин збільшувалася. Автори припускають, що мутації, пов’язані з гіперактивацією AKT, можуть стати біомаркером чутливості до такого підходу.

Біохімічне порівняння чутливих і резистентних пухлин також показало, що чутливі пухлини мали нижчу швидкість загального синтезу білків. На думку дослідників, резистентні остеосаркоми можуть протидіяти деградації EP300, виробляючи більше білків, ніж клітина здатна руйнувати. У майбутньому геномне секвенування може допомогти визначати пацієнтів, чиї пухлини потенційно будуть чутливими до цієї комбінації.

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