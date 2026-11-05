Комбінація препаратів дала відповідь у 22 із 30 пацієнтів з раком шлунка — News-Medical

Комбінація регорафенібу, хіміотерапії та імунотерапевтичного препарату ніволумабу дала об’єктивну відповідь на лікування у 22 із 30 пацієнтів із поширеним раком шлунка у клінічному дослідженні фази 2. Як повідомляє News-Medical, дослідники визнали лікування безпечним, а його профіль безпеки — обнадійливим.

Результати випробування

Команда науковців на чолі з Котою Ітахаші застосувала потрійну схему у 30 пацієнтів із поширеним раком шлунка. Об’єктивну відповідь пухлини зафіксували у 22 учасників, що відповідало первинній кінцевій точці дослідження.

Регорафеніб впливає на низку ферментів і факторів росту, які підтримують пухлини. Ніволумаб є імунотерапією, спрямованою на блокаду PD-1. У джерелі зазначено, що поєднання стандартної хіміотерапії з антитілами проти PD-1 раніше пов’язували з поліпшенням виживаності пацієнтів.

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Зміни в мікрооточенні пухлини

Для аналізу біопсій дослідники застосували одноклітинне РНК-секвенування. Аналіз показав, що терапія посилювала протипухлинні CD8+ T-клітини та пригнічувала регуляторні T-клітини й асоційовані з раком фібробласти, які можуть стримувати імунну відповідь у мікрооточенні пухлини.

Автори вважають, що результати можуть допомогти пояснити, як поєднання мультикіназного інгібітора, блокади PD-1 і хіміотерапії змінює пухлинно-імунне мікрооточення. Також вони можуть вказати на потенційні цілі для подальших досліджень комбінованої імунотерапії.

Результати опубліковано в журналі Science Translational Medicine. За даними матеріалу, рак шлунка є п’ятим за поширеністю видом раку, а медіана виживаності за цього захворювання становить від 13 до 15 місяців.

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