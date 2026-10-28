Комбінація препаратів показала виживаність 63,2 місяця при раку нирки — News-Medical

Комбінація таргетних препаратів бевацизумабу та пазопанібу в дослідженні фази 1/2 показала медіану загальної виживаності 63,2 місяця у пацієнтів із нелікованим метастатичним світлоклітинним нирково-клітинним раком. Про результати випробування, яке очолив Roswell Park Comprehensive Cancer Center, повідомляє News-Medical.

У другій фазі випробування взяв участь 51 пацієнт, які раніше не отримували лікування. Після медіанного періоду спостереження 63,7 місяця медіана виживаності без прогресування хвороби становила 24,8 місяця, а медіана загальної виживаності — 63,2 місяця.

Група сприятливого ризику

Найвищі показники зафіксували у 33 учасників, віднесених до групи сприятливого ризику за критеріями International Metastatic RCC Database Consortium. У цій групі медіана виживаності без прогресування становила 28,5 місяця, а медіана загальної виживаності — 76,9 місяця.

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Пазопаніб є інгібітором тирозинкінази, а бевацизумаб — моноклональним антитілом, що зв’язується з VEGF. Цей білок сприяє утворенню нових кровоносних судин, які можуть забезпечувати пухлину киснем і поживними речовинами. Дослідники зазначили, що почергове застосування препаратів може затримувати розвиток резистентності до лікування.

Схема лікування та безпека

На першій фазі визначили режим дозування: 800 мг пазопанібу щодня з 1-го до 28-го дня та 10 мг/кг бевацизумабу на 36-й і 50-й день 10-тижневого циклу. Найпоширенішими серйозними побічними ефектами були підвищений артеріальний тиск і підвищення рівня печінкових ферментів.

Результати опублікували в журналі The Lancet Oncology. Випробування проводили у п’яти академічних онкологічних центрах. Його спонсорував Roswell Park у співпраці з Novartis; фінансування також надали Roswell Park, Національний інститут раку через грант P30CA016056 та Novartis.

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