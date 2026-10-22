Комбінація двох експериментальних препаратів поліпшила рухові показники мишей із симптомами, подібними до хвороби Паркінсона. Лікування почали через шість тижнів після введення в мозок тварин фібрил альфа-синуклеїну, коли порушення руху вже розвинулися, повідомляє ScienceAlert.

Упродовж наступних шести тижнів тварини щодня отримували препарати перорально. Вони швидше спускалися жердиною та довше втримувалися на кришці клітки. Водночас миші, яким вводили рідину без білкового розчину, продовжували втрачати рухові навички.

Імітація нестачі кисню

Дослідники назвали підхід «гіпоксією в пігулці», оскільки він має відтворювати окремі ефекти вдихання повітря зі зниженим вмістом кисню. У дослідженні 2025 року миші з подібними симптомами мали покращення за постійного вдихання повітря з 11% кисню, тоді як у звичайному повітрі його близько 21%.

Один із препаратів, GBT601, зменшує віддавання кисню кров’ю до тканин. Другий, PT2399, має обмежувати компенсаторне збільшення вироблення еритроцитів, що переносять кисень. За робочою гіпотезою команди, за порушення роботи мітохондрій кисень може недостатньо використовуватися клітинами, через що його надходження перевищує споживання.

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Обмеження результатів

Комбінація також зменшила надлишок кисню в мозку та знизила маркер пошкодження ліпідів у мозковій тканині, однак не вплинула на показник поведінки, пов’язаний із тривожністю. Поліпшення руху саме по собі не доводить відновлення нервових клітин: у головній статті нового дослідження не наведено даних про кількість дофамінових нейронів.

Препарати також випробували на інших моделях захворювань. У мишей із моделлю синдрому Лея медіанна тривалість життя зросла з 62 до 158 днів, а в моделі атаксії Фрідрейха лікування зупинило подальше погіршення, але не усунуло наявних труднощів. Після шести тижнів терапії у контрольних мишей не виявили зростання серцевого показника, пов’язаного з ризиком легеневої гіпертензії.

Науковці наголошують, що гіпоксія може бути небезпечною, а всі отримані результати є доклінічними та стосуються лише моделей на мишах. Дослідження опублікували в журналі PNAS.

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