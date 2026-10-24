Комбінована терапія дала повну відповідь у 29% пацієнтів із меланомою — News-Medical

У Лондоні, Велика Британія, у клінічному дослідженні фази II комбіноване застосування клітинної терапії ліфілеуцелом та імунотерапії пембролізумабом дало повну відповідь на лікування у 29,2% пацієнтів із поширеною меланомою: пухлини в цих людей повністю зникли на сканах. Про результати випробування IOV-COM-202 повідомляє News-Medical.

Результати випробування

У дослідженні взяли участь 27 пацієнтів із поширеною меланомою, однак до основного аналізу включили дані 24 із них. Після медіанного періоду спостереження тривалістю 26,9 місяця значне зменшення пухлин зафіксували у 15 пацієнтів, або 62,5% групи.

Серед 15 учасників, які відповіли на лікування, у 13 відповідь зберігалася щонайменше 12 місяців. На час останнього оцінювання 10 пацієнтів залишалися у стані повної або часткової відповіді. Медіанна тривалість відповіді ще не була досягнута, тобто багато учасників на момент аналізу продовжували отримувати користь від терапії.

Медіанна виживаність без прогресування захворювання становила 19,8 місяця. Медіанну загальну виживаність не було досягнуто після 50,9 місяця спостереження.

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Як працює поєднання терапій

Ліфілеуцел є терапією пухлиноінфільтрувальними лімфоцитами, або TIL. Імунні клітини вилучають із пухлини пацієнта, розмножують у лабораторії та повертають у кровотік, щоб вони могли розпізнавати й атакувати ракові клітини. Пембролізумаб належить до інгібіторів імунних контрольних точок — препаратів, що блокують білки, які стримують імунну систему.

Перед введенням клітин учасники отримували хіміотерапію для підготовки організму, після інфузії — короткий курс інтерлейкіну-2 для підтримки активності введених клітин. Дослідники повідомили, що нових побічних ефектів порівняно з відомими ризиками окремих видів лікування не виявили.

Наступний етап

Результати представили на Конгресі Європейського товариства медичної онкології 2026 року. Наразі підхід перевіряють у міжнародному дослідженні фази III TILVANCE-301, де порівнюють комбінацію ліфілеуцелу з пембролізумабом та застосування лише пембролізумабу. Дослідження IOV-COM-202 фінансувала компанія Iovance Biotherapeutics.

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