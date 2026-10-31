Комісія Хайбер-Пахтунхви повідомила про опечатання 1465 медцентрів — Dawn

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва Комісія охорони здоров’я повідомила про опечатання 1465 медичних центрів за останні три місяці. У своєму звіті регулятор назвав ці заклади незаконними. За даними Dawn, за цей період комісія перевірила 6673 медичні заклади в усій провінції.

Перевірки та приписи

Комісія надіслала 2668 медцентрам вимоги надати пояснення щодо різних порушень. Її речник Азам Рехман заявив, що установа також вживала заходів для поліпшення реєстрації та ліцензування закладів охорони здоров’я й розглядала скарги громадян.

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Реєстрація та ліцензування

Упродовж трьох місяців у Хайбер-Пахтунхві зареєстрували 610 нових медичних центрів. Загальна кількість зареєстрованих закладів охорони здоров’я в провінції сягнула 22 910.

Повні ліцензії за цей період отримали 52 медцентри. Від 2023 року загальна кількість повністю ліцензованих закладів становить 326. Комісія також одержала 267 скарг щодо медичних послуг і вирішила 203 із них. Директор з операцій Арслан Ахмед Хан зазначив, що реєстрація та ліцензування мають забезпечити населенню якісні медичні послуги.

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