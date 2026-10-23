Комітет із соціального добробуту та гігієни довкілля Законодавчого юаню Тайваню просунув проєкт поправок до закону про безпеку та санітарію харчових продуктів. Вони мають запобігти оманливому поданню снеків, які не відповідають стандартам безпеки та поживності для немовлят, як придатних для маленьких дітей, повідомляє Taipei Times.

Обмеження для реклами та маркування

Запропоновані зміни до статті 28 передбачають заборону реклами та маркування, що створюють враження про придатність продукту для малюків, якщо він не відповідає встановленим для немовлят вимогам. Поправки також можуть надати уряду повноваження вимагати попереджувального маркування та розкриття інформації про поживну цінність продуктів, які можуть сприяти розвитку хронічних захворювань або не придатні для тривалого споживання дітьми.

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Порогові значення поживних речовин

Депутатка від партії Гоміньдан Ван Юймін заявила, що деякі снеки містять багато цукру, натрію або насичених жирів, але компанії використовують гасла на кшталт «для всієї родини». За її словами, такі твердження можуть спонукати батьків та інших опікунів давати ці продукти немовлятам.

Заступниця міністра охорони здоров’я та соціального забезпечення Лінь Цзін'ї зазначила, що дитяче харчування вже має суворіші вимоги щодо поживних речовин і важких металів. Вона заявила, що міністерство розробить правила з граничними показниками цукру, натрію та насичених жирів, а продукти, що їх перевищують, повинні будуть мати чіткі попередження. Чинні правила вже обмежують рекламу нездорових снеків, цукерок і солодких напоїв для дітей, зокрема забороняють роздавати з ними іграшки або заявляти, що вони можуть замінити звичайний прийом їжі.

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