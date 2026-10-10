Комітет Університету Південної Данії схвалив дослідження в Гвінеї-Бісау — The Guardian

Комітет з етики Університету Південної Данії схвалив проведення в Гвінеї-Бісау дослідження вакцинації проти гепатиту B серед новонароджених. У випробуванні планують залучити 14 тисяч немовлят: половина з них отримає щеплення відразу після народження, а іншій половині вакцинацію відкладуть на перші шість тижнів життя. Про це повідомляє The Guardian.

Зміни до протоколу

За оновленим протоколом матерів тестуватимуть на гепатит B до пологів. Немовлят, народжених від жінок із позитивним тестом, вакцинують і не включатимуть до дослідження. Водночас до випробування можуть залучати дітей матерів із негативним результатом тесту. Сам оновлений протокол публічно не оприлюднювали.

У Гвінеї-Бісау близько 18% дорослого населення є носіями вірусу гепатиту B. Інфекція може передаватися не лише від матері дитині під час пологів, а й через контакти в родині чи громаді. Інфікування в перший рік життя значно підвищує ризик хронічної форми хвороби та раку печінки.

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Критика рішення

Один із двох рецензентів, які представляли дослідження комітету, Стіг Берсен Гансен подав у відставку на знак протесту. Він заявив, що дітей фактично включають у лотерею для перевірки гіпотези, а ті, хто не отримає дозу вакцини при народженні, можуть зазнати ризику зараження. Ще троє членів комітету також пішли у відставку через етичні заперечення.

Професор статистики та фармакометрії Орхуського університету Генрік Стьоврінг заявив, що десятиліття досліджень свідчать про користь вакцини, тому розподіл дітей на вакциновану й невакциновану групи є несправедливим. Африканський центр контролю та профілактики захворювань, який виступав проти випробування, повідомив про триваючі переговори між США та Гвінеєю-Бісау.

За даними видання, Центри контролю і профілактики захворювань США, як повідомляється, передбачили на проєкт 1,6 млн доларів у бюджеті цього року. Ці кошти мають доповнити приватним фінансуванням Pershing Square Foundation і Bluebell Foundation. Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший раніше публічно хвалив данських дослідників і представляв підтримане США дослідження як частину підходу адміністрації Дональда Трампа до вакцинації.

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