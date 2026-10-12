Консорціум SEEDS, співкерівниками якого є Інститут досліджень старіння Бака та Джорджтаунський університет у США, отримав від американського Агентства передових дослідницьких проєктів у сфері охорони здоров’я ARPA-H фінансування обсягом до 51,7 млн доларів. Упродовж чотирьох років науковці планують створити підходи для прогнозування неправильного згортання білків до появи незворотних пошкоджень клітин, повідомляє News-Medical.

Дослідники очікують, що результати роботи допоможуть розробити нові методи діагностики, уповільнення та лікування нейродегенеративних захворювань і раку. Початково проєкт зосередять на хворобі Альцгеймера та саркомі Юінга.

Білки без сталої структури

Команда вивчатиме внутрішньо невпорядковані білки — білки, що, на відміну від багатьох інших, не мають однієї стабільної тривимірної форми. Їхня поведінка залежить від умов усередині клітини, зокрема кислотності, скупчення молекул, металів, метаболітів і хімічних модифікацій.

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Така гнучкість потрібна білкам для нормальної роботи клітин, однак ускладнює їхнє дослідження та пошук ліків. Неправильне згортання й агрегація білків пов’язані з хворобою Альцгеймера, бічним аміотрофічним склерозом, окремими видами раку та іншими хронічними і дегенеративними станами. Частину таких білків вважають складними для впливу звичайними препаратами, оскільки вони не мають стабільних структур і ділянок, до яких зазвичай приєднуються ліки.

Штучний інтелект перевірятимуть експериментами

SEEDS об’єднує дослідників із дев’яти академічних установ і семи промислових партнерів. У межах консорціуму команда SHIFT з Інституту Бака картуватиме можливі форми невпорядкованих ділянок білків у широкому наборі людських білків. Команда INTREPID у Джорджтауні детально досліджуватиме, як послідовність білка та клітинне середовище впливають на його форми й поведінку.

Особливу увагу INTREPID приділить білку тау, пов’язаному з хворобою Альцгеймера, та EWS::FLI1, який пов’язують із саркомою Юінга. Дані експериментів і обчислювального моделювання мають використати для навчання моделей штучного інтелекту, здатних прогнозувати зміни форми білків залежно від їхнього оточення. Науковці наголошують, що комп’ютерні прогнози перевірятимуть вимірюваннями в експериментах, а не покладатимуться лише на моделі.

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