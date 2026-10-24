Конституційний суд ПАР наступного місяця розгляне звернення громадської організації DG Murray Trust (DGMT), яка домагається обмеження продажу алкоголю в закладах, де його споживають на місці, до опівночі. Організація оскаржує положення Закону Північнокапської провінції про азартні ігри та алкоголь 2024 року, якими було продовжено години торгівлі спиртним.

Як повідомляє TimesLIVE, Високий суд Північнокапської провінції раніше постановив, що провінції мають конституційний обов’язок захищати громадське здоров’я і безпеку, обмежуючи час продажу алкоголю. Однією з головних претензій суду була відсутність громадських консультацій щодо норм, які дозволяли закладам працювати до ранніх годин. DGMT звернувся до найвищого суду країни, щоб домогтися підтвердження цього рішення, як того вимагає закон.

Позиція організації

У матеріалах для Конституційного суду DGMT стверджує, що розширення годин продажу алкоголю, особливо пізно вночі та вранці, призведе до зростання епізодичного надмірного й інтенсивного споживання спиртного у вразливих громадах. Організація посилається на експертні висновки, за якими довші періоди продажу алкоголю підвищують ризики для здоров’я та економічні втрати, пов’язані зі шкідливим вживанням спиртного.

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Керівниця кампанії Rethink Your Drink Кашифа Ансер заявила, що правила продажу алкоголю мають ґрунтуватися на доказах скорочення шкоди, а не передусім на комерційних інтересах індустрії. DGMT просить тимчасово встановити опівніч як найпізніший час закриття закладів, де алкоголь споживають на місці, замість роботи до 02:00 чи 06:00. Також організація підтримує обмеження недільного продажу алкоголю в торгових точках, де його купують для споживання поза закладом.

Аргументи щодо шкоди

DGMT називає серед ризиків довших годин торгівлі ДТП і насильство під впливом алкоголю, зокрема домашнє насильство, а також інфекційні й неінфекційні хвороби та проблеми з психічним здоров’ям. Організація окремо виступає за мінімальну ціну стандартної дози алкоголю, яка, за її оцінкою, підвищила б вартість дешевого міцного спиртного у великих упаковках.

Ансер послалася на оцінку Південноафриканської ради медичних досліджень: у 2015 році алкоголь був пов’язаний приблизно з 62 300 смертями серед дорослих у країні. Вона також зазначила, що запровадження мінімальної ціни на алкоголь у Шотландії у 2018 році супроводжувалося зниженням смертності та госпіталізацій, пов’язаних зі спиртним.

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