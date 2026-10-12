Контроль тиску може запобігти понад 518 тисячам смертей щороку — News-Medical
У США на конференції American Heart Association Hypertension Scientific Sessions 2026 представили попередній моделювальний аналіз, за яким ефективніший контроль артеріального тиску в 20 країнах міг би щороку запобігати 518 476 смертям від серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє News-Medical.
Дослідники розрахували потенційний ефект від розширення профілактичної медичної допомоги до рівня близько 80% пацієнтів, які її потребують, тобто до показника високоефективних систем охорони здоров’я США. Аналіз охопив 20 країн із верхнім і нижнім середнім рівнем доходу, де зафіксовано найбільшу кількість смертей від неінфекційних захворювань. Країни з низьким рівнем доходу до вибірки не увійшли.
Контроль гіпертензії має найбільший потенціал
Згідно з оцінками, саме контроль високого тиску дав би найбільше зниження смертності серед шести проаналізованих профілактичних послуг. У країнах із верхнім середнім рівнем доходу він міг би запобігти 223 282 смертям на рік, а в країнах із нижчим середнім рівнем доходу — 223 655 смертям.
Моделювання також показало, що лише приблизно один із п’яти дорослих із гіпертензією у досліджених країнах мав контрольований артеріальний тиск — нижчий за 140/90 мм рт. ст. Водночас рекомендації Американської кардіологічної асоціації для лікування дорослих із гіпертензією передбачають цільовий тиск нижче 130/80 мм рт. ст.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Інші профілактичні заходи
Збільшення застосування статинів для людей, яким вони показані, могло б запобігати 340 682 смертям від серцево-судинних хвороб на рік. Поліпшення контролю рівня глюкози у людей із цукровим діабетом 1-го або 2-го типу могло б запобігати 309 520 смертям щороку.
За розрахунками авторів, статини використовують 16% людей із високим рівнем холестерину. У 39% людей із діабетом рівень цукру в крові був нижчим за оптимальний, а охоплення рекомендованими онкологічними скринінгами становило від 14% до 26%. Підвищення охоплення скринінгом раку товстої кишки до 80% могло б запобігати 206 767 смертям від цього захворювання щороку.
Автори зазначили, що в частині країн дані про використання профілактичних послуг були обмеженими. Дослідження також не пропонує конкретних способів розширення доступу до таких послуг.