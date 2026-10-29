Дослідники з Університету Тунцзі в Китаї встановили, що розподіл силового тренування на кілька коротких серій протягом дня може давати результати, порівнянні з одним безперервним заняттям. У восьмитижневому експерименті взяли участь 45 студентів-чоловіків віком від 18 до 25 років, які вже регулярно займалися з обтяженнями, повідомляє ScienceAlert.

Три короткі серії замість одного заняття

Тричі на тиждень учасники виконували присідання з вагою у тренажері Сміта під наглядом фахівців. Одна група робила три одноминутні серії по 20 присідань, розподілені протягом дня. Інша виконувала всі 60 присідань за одне безперервне тренування. Навантаження для кожного учасника поступово збільшували протягом двох місяців.

До та після програми науковці перевіряли силу й витривалість учасників. Для оцінювання витривалості їм пропонували зробити якомога більше присідань із вагою, що становила 40% їхньої максимальної ваги в присіданні. Перед тестами учасників просили щонайменше добу не вживати алкоголю та уникати інтенсивної фізичної активності, а також достатньо поспати.

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Відмінність виявили у задоволенні

Обидві групи, які тренувалися, поліпшили м'язову силу, ізометричну силу під час присідання та відносну м'язову витривалість порівняно з контрольною групою без тренувань під наглядом. Хоча безперервне тренування дало дещо більші прирости сили й витривалості, різниця між двома форматами не була статистично значущою.

Єдина зафіксована відмінність стосувалася сприйняття занять: учасники, які виконували короткі серії присідань упродовж дня, повідомили про більше задоволення від тренувань. Автори припускають, що поділ того самого обсягу вправ на нетривалі заняття може зменшувати відчуття навантаження та давати більше гнучкості у щоденному графіку.

Результати опублікували в Journal of Exercise Science & Fitness. Науковці наголосили, що висновки потрібно перевірити у триваліших дослідженнях і серед різноманітніших груп учасників.

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