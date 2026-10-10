Крайні рівні гемоглобіну пов’язали з вищим ризиком деменції — News-Medical

Дослідження за участю 316 542 корейців віком від 40 років виявило зв’язок між крайніми рівнями гемоглобіну та підвищеним довгостроковим ризиком деменції. Результати представили на конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакології в Мюнхені, а також нещодавно опублікували в Journal of Alzheimer's Disease, повідомляє News-Medical.

Спостереження тривалістю до 15 років

Науковці проаналізували дані учасників національного медичного скринінгу, проведеного у 2004–2005 роках. Нові діагнози деменції відстежували за записами національного медичного страхування до кінця 2019 року — в окремих випадках протягом 15 років.

Учасників поділили на п’ять груп за рівнем гемоглобіну: від 20% людей із найнижчими показниками до 20% із найвищими. У групі з найнижчим рівнем гемоглобіну ризик деменції з усіх причин був на 16% вищим, ніж у референтній групі з найнижчим рівнем захворюваності. Серед учасників із найвищим рівнем гемоглобіну ризик був вищим на 7%.

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Відмінності за типами деменції

Для хвороби Альцгеймера підвищений ризик переважно зафіксували серед 20% учасників із найнижчим рівнем гемоглобіну — на 14% порівняно з референтною групою. У випадку судинної деменції ризик був на 19% вищим у групі з найнижчим рівнем гемоглобіну та на 18% вищим у групі з найвищим рівнем. Водночас зв’язок для судинної деменції не мав простої послідовності в усіх п’яти групах.

Асоціація була чіткішою та послідовнішою серед жінок, ніж серед чоловіків. Керівник дослідження Хюн Су Кім зазначив, що результати не доводять причинного зв’язку між рівнем гемоглобіну та деменцією. За його словами, незвично низькі або високі показники можуть бути маркером загальної фізичної вразливості, пов’язаної зі здоров’ям мозку.

Автори наголосили, що спостережне дослідження може встановлювати асоціації, але не причини. Вони також застерегли, що результати не слід розглядати як рекомендацію приймати препарати заліза чи самостійно підвищувати або знижувати рівень гемоглобіну для профілактики деменції. Незвичний результат аналізу крові варто обговорити з лікарем, оскільки він може вказувати на інші проблеми зі здоров’ям.

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