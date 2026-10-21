КТ виявили зміни жирової тканини за три роки до діагнозу раку підшлункової — News-Medical

У США дослідники Mayo Clinic встановили, що в людей, у яких згодом діагностували рак підшлункової залози, зміни складу тіла були помітні на комп’ютерній томографії за кілька років до встановлення діагнозу. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в журналі Pancreatology.

Аналіз КТ-знімків

Науковці проаналізували абдомінальні КТ-знімки 1825 пацієнтів із протоковою аденокарциномою підшлункової залози — найпоширенішим різновидом цього раку. Для порівняння залучили 3650 людей без такого діагнозу, підібраних за відповідними характеристиками. Дані походили з підрозділів Mayo Clinic в Аризоні, Флориді та Міннесоті.

За допомогою інструменту на основі штучного інтелекту команда відстежувала зміни скелетної м’язової маси, підшкірного та вісцерального жиру. У пацієнтів, яким згодом встановили діагноз, протягом трьох років перед ним підшкірний і вісцеральний жир зменшувалися істотно швидше, ніж у контрольній групі.

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Зміни м’язової маси

Відмінності в м’язовій масі між групами були найвиразнішими протягом останніх 12 місяців перед діагностуванням. Старший автор роботи, гастроентеролог Mayo Clinic Ян Бі зазначив, що рак підшлункової залози часто розвивається без виразних проявів, тому раннє виявлення хвороби є складним.

Автори також перевірили, чи можуть динаміка показників м’язів і жиру відрізняти людей, у яких згодом виявили рак, від учасників контрольної групи. Ці показники продемонстрували помірну здатність розрізняти групи. Дослідники працюють над алгоритмами, які поєднуватимуть дані про склад тіла з іншими клінічними чинниками та візуалізаційними біомаркерами для виявлення людей із підвищеним ризиком.

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