L-аргінін посилив дію колістину в дослідах на мишах — News-Medical

Дослідники з Китаю встановили, що поєднання антибіотика колістину з амінокислотою L-аргініном відновлювало чутливість бактерій до препарату в лабораторних тестах і допомогло лікувати інфекцію у мишей. Про результати роботи, опублікованої в журналі Microbiology Spectrum, повідомляє News-Medical.

Дія проти стійких бактерій

Колістин застосовують як антибіотик останньої лінії, коли інші методи лікування не діють. Водночас зростає кількість інфекцій, збудники яких мають стійкість і до цього препарату. Одним із чинників такої резистентності є гени, що можуть поширюватися між бактеріями через плазміди — невеликі кільцеві молекули ДНК.

Науковці зосередилися на L-аргініні — амінокислоті, яка, за даними попередніх робіт, може підвищувати ефективність антибіотиків за резистентних інфекцій. У дослідах комбінація L-аргініну та колістину швидко знищувала штами кишкової палички Escherichia coli з геном mcr-1, пов’язаним зі стійкістю до колістину. Окреме застосування колістину або L-аргініну демонструвало мінімальну антибактеріальну активність.

Результати досліду на мишах

Далі дослідники перевірили комбінацію на мишах, інфікованих колістин-резистентним штамом E. coli в очеревині. Через 72 години виживаність у групі, що отримувала колістин разом із L-аргініном, становила 80%. Для мишей, яким вводили лише колістин, цей показник становив 40%, а в групі з одним L-аргініном — 0%.

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У тварин, які отримували комбінацію, також виявили менше патогенних бактерій у великих органах. Спостереження за допомогою електронної мікроскопії та інших методів візуалізації показали зміни розміру й структури бактерій, зокрема їхньої клітинної мембрани.

Ймовірний механізм

За висновком авторів, L-аргінін змінює клітинну мембрану бактерій і полегшує проникнення колістину всередину клітини. Це може запускати внутрішньоклітинне утворення активних форм кисню, які знищують бактерію. Транскриптомне секвенування також пов’язало пригнічення окремих генів метаболізму зі здатністю L-аргініну посилювати ушкодження мембрани колістином.

Старший автор роботи, мікробіолог медичної школи Чжуншань Університету Сунь Ятсена Го-Бао Тянь застеріг, що підхід потребує додаткової перевірки безпеки та ефективності перед можливим застосуванням у людей. Він також зазначив, що використаний у дослідженні штам не представляє весь спектр бактерій, які спричиняють стійкі інфекції.

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