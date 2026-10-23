У США легалізація рекреаційного канабісу в західному регіоні країни була пов’язана зі швидшим зростанням госпіталізацій через інфаркт, серцеву недостатність і фібриляцію передсердь. Таких висновків дійшли автори аналізу понад 50 млн записів про виписки пацієнтів зі стаціонарів за 2012–2018 роки, оприлюдненого в журналі BMJ Open, повідомляє News-Medical.

Дані понад 50 мільйонів виписок

Дослідники використали дані Національної вибірки стаціонарних пацієнтів США, яка охоплює штати з приблизно 97% населення країни. Загалом вони проаналізували 50 042 564 записи про виписки. Увагу зосередили на західному регіоні США, до якого входять, зокрема, Каліфорнія, Колорадо, Невада, Орегон, Вашингтон і Аляска. Там процес легалізації рекреаційного канабісу розпочався в січні 2014 року — майже на п’ять років раніше, ніж в інших регіонах.

Автори порівняли показники госпіталізацій до та після легалізації з іншими регіонами, де відповідного законодавства ще не було. Вони оцінювали частоту госпіталізацій через гостру серцеву недостатність, інфаркт, фібриляцію або тріпотіння передсердь, ішемічний інсульт, венозну тромбоемболію та шлуночкову тахікардію.

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Які показники змінилися

До легалізації, у 2012–2013 роках, частота виписок за досліджуваними серцево-судинними діагнозами у західному регіоні була нижчою, ніж у регіонах без такого законодавства. Після початку легальних продажів ці показники зростали швидше.

Після коригування на чинники, які могли впливати на результати, кожен рік легальних продажів канабісу статистично значуще пов’язувався зі збільшенням рівня госпіталізацій через фібриляцію передсердь більш ніж на 2%, через серцеву недостатність — майже на 4%, а через інфаркт — більш ніж на 3%. Для інших досліджуваних станів показники також були вищими, однак статистичної значущості не досягли.

Обмеження дослідження

Дослідження має спостережний характер, тому не встановлює причинно-наслідкового зв’язку між легалізацією канабісу та серцево-судинними госпіталізаціями. Автори також не могли окремо проаналізувати дані кожного штату, спосіб уживання канабісу — зокрема куріння — або врахувати тенденції незаконного вживання. Науковці зазначили, що результати вказують на потребу обережного підходу до легалізації та збору даних про серцево-судинні наслідки.

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