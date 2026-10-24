Лейбористи Вікторії представили план на $1,5 млрд для лікарень — ABC News Australia

Лейбористська партія штату Вікторія в Австралії оголосила передвиборчий план вартістю 1,5 млрд доларів, який передбачає розширення дванадцяти відділень невідкладної допомоги в лікарнях. У разі переобрання уряд обіцяє скоротити час очікування пацієнтів у цих відділеннях.

Розширення відділень і нові ліжка

Як повідомляє ABC News, лейбористи планують збільшити потужності відділень невідкладної допомоги на 25%. Партія заявила, що це може скоротити час очікування на величину до 20% у п’яти лікарнях Мельбурна, зокрема Alfred, Austin і Royal Children’s, а також у регіональних медзакладах, серед яких лікарні в Бендіго та Баллараті.

План також передбачає найм 1 500 медичних працівників, із яких 750 мають бути медсестрами, та введення ще 150 лікарняних ліжок. Уряд штату повідомив, що більшість нових ліжок мають відкрити наступного року. Прем’єр штату Бен Керролл не назвав термінів повного виконання програми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конкуренція програм перед виборами

Охорона здоров’я стала однією з головних тем кампанії напередодні виборів у штаті Вікторія, запланованих на листопад. Ліберальна опозиція раніше представила план на 1,3 млрд доларів, що передбачає скорочення черг на планові операції завдяки доступу пацієнтів державної системи до приватних лікарень.

Коаліція також пообіцяла створити або розширити десять лікарняних «залів виписки», щоб вивільняти ліжка, скорочувати очікування у відділеннях невідкладної допомоги та зменшувати затримки машин швидкої допомоги. Лідерка опозиції Джесс Вілсон окремо заявляла про намір профінансувати 25 тисяч додаткових планових операцій щороку через приватні лікарні.

Читай нас у