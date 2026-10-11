Ляшко заявив про посилення російських атак на фармацевтичні об’єкти України

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Росія посилила удари по фармацевтичній інфраструктурі України, намагаючись ускладнити доступ населення до необхідних медикаментів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, зазначивши, що протягом останнього місяця під атаками частіше опинялися склади, виробничі потужності та місця зберігання критично важливих ліків.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час панельної дискусії «Стійкість системи охорони здоров’я: досвід України та інших кризових ситуацій» на Всесвітньому саміті охорони здоров’я (World Health Summit) у Берліні.

«На жаль, протягом останнього місяця ми почали стикатися з більшою кількістю атак на фармацевтичний сектор. Вони атакують фармацевтичні склади, виробничі потужності, об’єкти, де зберігаються цінні, критично важливі медикаменти, щоб українці не мали доступу навіть до базових ліків, препаратів і лікування тоді, коли вони найбільше їх потребують», — зазначив Ляшко.

Він наголосив, що знищення запасів ліків створює додаткове навантаження на всю систему охорони здоров’я, оскільки люди із хронічними захворюваннями намагаються заздалегідь придбати необхідні препарати, а система має оперативно реагувати на різкі зміни попиту та перебої з постачанням.

Як підкреслив міністр, російські удари по медичній інфраструктурі України мають отримати належну реакцію всього світу.

Ляшко додав, що Росія, продовжуючи удари по медичній системі та житлових будинках України, демонструє, що її метою є знищення України та свободи.

«Російська Федерація, продовжуючи атаки на Україну, на українську систему охорони здоров’я, на житлові будинки, знову і знову показує, що існує терористична держава на ім’я Росія, яка не має іншої мети, окрім як знищити свободу, знищити Україну», — заявив міністр.

За словами Ляшка, жодна система охорони здоров’я не здатна самостійно впоратися з кризою такого масштабу, «яку Росія створила і продовжує створювати на території України». На цьому тлі він висловив вдячність усім партнерам та закликав їх продовжувати підтримку України.

Водночас міністр вказав на те, що Україна навіть під час війни продовжує реформи системи охорони здоров’я та вже готова ділитися з іншими країнами досвідом роботи в умовах масштабної кризи.

«Будь ласка, не вагайтеся звертатися до українських медичних працівників, до української системи охорони здоров’я. Ми із задоволенням поділимося тим, що нам довелося так болісно здобути. Це дуже важкий досвід, але він надзвичайно цінний», — наголосив міністр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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