Лікар Марк Дайбул очолить Глобальний фонд із 2027 року — Health Policy Watch

Рада Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, штаб-квартира якого розташована в Женеві, Швейцарія, призначила лікаря Марка Дайбула наступним виконавчим директором організації. Він розпочне чотирирічний термін на початку 2027 року, після завершення каденції нинішнього керівника Пітера Сендса. Як повідомляє Health Policy Watch, Дайбул уже очолював фонд у 2013–2017 роках.

Рішення ухвалили під час 56-го засідання ради фонду. Дайбул, американський фахівець із глобальної охорони здоров’я, був обраний за підсумками відбору, що стартував у лютому. Серед інших фіналістів були керівник Коаліції за інновації у сфері готовності до епідемій Річард Гатчетт, очільниця Save the Children US Джанті Соеріпто, керівник Novartis Луц Гегеманн і танзанійська дипломатка Джойс Мсуя.

Дефіцит фінансування

Новий керівник перебере управління фондом на тлі дефіциту фінансування у 5,36 млрд доларів. Під час восьмого поповнення ресурсів організація залучила 12,64 млрд доларів за цільового показника у 18 млрд доларів.

Для восьмого грантового циклу на 2027–2029 роки рада схвалила 10,78 млрд доларів базових асигнувань для країн і початкові 260 млн доларів для каталітичних інвестицій. Голова ради Розлін Мораута заявила, що досвід Дайбула та його результати у сфері глобальної охорони здоров’я будуть важливими для адаптації фонду до нових умов.

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Перехід до національного фінансування

За даними видання, у межах нового грантового циклу 61 компонент програм у 35 країнах має перейти від грантової підтримки до внутрішнього фінансування. Дайбул раніше наголошував, що країнам необхідно швидко створити національні механізми управління, системи даних і підрозділи для такого переходу до того, як скорочення донорських бюджетів повністю набуде чинності.

Віцеголова ради Б’єнс Гаванас зазначила, що майбутнє глобальної охорони здоров’я залежить від більшої відповідальності країн, самодостатності та сталих систем охорони здоров’я. Водночас представники громадських організацій закликають зберегти підтримку вразливих і маргіналізованих груп під час скорочення фінансування.

Зміни у керівництві

Кадрові зміни торкнуться і ради фонду: Розлін Мораута та Б’єнс Гаванас передадуть керівництво радою колишній прем’єр-міністерці Норвегії Ерні Солберг і аргентинцю Хав’єру Уркаде Беллокку. З 2002 року фонд врятував 72 млн життів і скоротив сукупну смертність від СНІДу, туберкульозу та малярії на 63%.

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