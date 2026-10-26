Лікарі-резиденти Нігерії оцінять готовність лікарень до Еболи — Premium Times Nigeria

Асоціація лікарів-резидентів Нігерії доручила своїм членам по всій країні терміново оцінити готовність лікарень до виявлення випадків Еболи та перевірити забезпечення медиків засобами індивідуального захисту. Директиву видали після підтвердження 20 жовтня завезеного випадку хвороби, повідомляє Premium Times Nigeria.

Перевірка лікарень і захист медиків

В асоціації зазначили, що лікарі-резиденти особливо вразливі до професійного зараження, оскільки часто беруть участь у первинному огляді пацієнтів із гарячкою, причину якої ще не встановлено. Їм доручили спільно з керівництвом медзакладів і комітетами з інфекційного контролю оцінити, чи здатні лікарні виявляти, ізолювати та безпечно скеровувати пацієнтів із підозрою на Еболу.

Керівники місцевих осередків асоціації мають перевірити наявність і доступність засобів індивідуального захисту, зокрема у відділеннях невідкладної допомоги, внутрішньої медицини, педіатрії, акушерства й гінекології та інших підрозділах підвищеного ризику. Також членів асоціації закликали спільно з адміністраціями лікарень провести термінові інформаційні заняття щодо критеріїв визначення випадків, профілактики інфекцій, належного використання захисного спорядження та дій у разі професійного контакту з інфекцією.

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Звіти протягом 72 годин

Кожен осередок має призначити відповідального за готовність до Еболи, який координуватиме роботу з національним секретаріатом асоціації та відповідними лікарняними органами. Керівники осередків повинні подати попередні звіти протягом 72 годин після отримання циркуляра. У них слід вказати рівень готовності закладу, наявні засоби захисту, виявлені прогалини та потреби в терміновому втручанні.

Асоціація також закликала медиків невідкладно повідомляти про нестачу засобів захисту, небезпечне залучення до роботи та професійні контакти з інфекцією. Її Національний комітет посадовців планує взаємодіяти з Нігерійським центром контролю та профілактики захворювань, Федеральним міністерством охорони здоров’я і соціального добробуту та іншими структурами щодо навчання, підвищення готовності закладів і захисту медиків передової ланки.

За даними видання, 42-річна жінка прибула до Нігерії з Уганди через Аддис-Абебу 3 жовтня, після чого зверталася до приватних медзакладів в Абуджі. Про випадок повідомили Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань 19 жовтня, а наступного дня лабораторні дослідження підтвердили інфекцію. Координувальний міністр охорони здоров’я та соціального добробуту Мухаммад Пате повідомив, що пацієнтку разом із чоловіком, який не мав симптомів, медично евакуювали до Швейцарії. Регіональний директор ВООЗ в Африці Мохамед Джанабі після евакуації заявив, що активних випадків Еболи в Нігерії немає, однак відстеження контактів та інші заходи охорони здоров’я залишаються важливими.

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