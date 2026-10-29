Лікарі, які працюють у в’язницях австралійської Північної Території, заявили про труднощі з доступом дорослих і неповнолітніх ув’язнених до медичної допомоги та ліків. Ситуація виникає на тлі різкого зростання кількості людей за ґратами, повідомляє ABC News Australia.

Двоє медиків, які працюють у Дарвіні та інших районах Топ-Енду, виступили на конференції Центру контролю захворювань у Дарвіні. За їхніми словами, збільшення кількості ув’язнених створює значні труднощі для надання допомоги пацієнтам. За останніми наведеними даними, кількість осіб у місцях позбавлення волі в Північній Території зросла приблизно з 1 800 у 2021 році до понад 2 800 у червні минулого року.

Кадровий тиск і медичні візити

Одна з лікарок, яка давно працює у в’язниці, сказала, що кадровий тиск у Дарвінському виправному центрі впливає на можливість медпрацівників бачитися з пацієнтами. За її словами, для виїзду ув’язненого на зовнішній медичний прийом зазвичай необхідний супровід щонайменше двох працівників установи.

Лікарка пояснила, що такі виїзди забирають співробітників із блоків та іноді можуть призводити до обмежень у їхній роботі через нестачу персоналу. Через це кількість пацієнтів, яких можуть вивезти на прийом упродовж дня, є обмеженою, а частину візитів доводиться скасовувати.

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Представник Департаменту виправних служб Північної Території заявив, що зовнішні медичні прийоми не варто характеризувати як такі, що автоматично спричиняють локдаун у блоках. За його словами, вимоги до конвою залежать від обставин та рівня безпеки ув’язненого. Рішення щодо лікування ухвалює NT Health, тоді як виправна служба сприяє безпечному доступу до лікування та переведенню до зовнішніх медзакладів.

Заяви про моральну травму

Лікарка також заявила, що неможливість побачити пацієнтів тоді, коли це необхідно, зокрема в установах для неповнолітніх, спричиняє моральну травму працівникам охорони здоров’я та персоналу в’язниць. Вона зазначила, що в окремі дні медики приймають лише небагатьох людей зі списку, навіть якщо ті позначені як пацієнти високого пріоритету.

Старший адвокат із Дарвіна та колишній президент Асоціації адвокатів Північної Території Джон Лоуренс заявив, що подібні скарги він чує від клієнтів і їхніх родин. За його словами, ув’язнені повідомляють про затримки з отриманням ліків і неможливість потрапити до лікаря. Лоуренс також вважає, що через значну переповненість виправних установ обов’язки служби щодо охорони здоров’я ув’язнених не виконуються належним чином.

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